التفقدية العامة بوزارة العدل تحيل تقريرها الاولي بخصوص ايداع الاخوين غازي ونبيل القروي الى مجلس القضاء العدلي

Lundi 30 Septembre 2019



باب نات

- علمت باب نات أن مجلس القضاء العدلي تلقى نهاية الاسبوع المنقضي التقرير الاولي التفقدية العامة في خصوص الاجراءات القانونية المتبعة بمناسبة إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من غازي ونبيل القروي.ومن المنتظر أن يبت المجلس بداية الاسبوع في محتوى التقرير.وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي اصدارت بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها منظمة أنا يقظ ضدّهما بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال.يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّرت يوم 8 جويلية الماضي توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما والمقدمة من قبل منظمة "انا يقظ" منذ سبتمبر 2016.واقر قاضي التحقيق المتعهد بالملف، تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.يشار إلى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال ضد كل من غازي القروي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.