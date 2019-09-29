Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Kan Agmal Youm  

رضا شرف الدين :أنا رجل أعمال ... ما عنديش وقت باش نمشي لمجلس الشعب.. أمّا عاودت ترشحت !!!

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 29 Septembre 2019
باب نات - علّق النائب بمجلس الشعب رضا شرف الدين على تغييبه على اشغال المجلس طوال الفترة النيابية الفارطة حيث احتل سلم ترتيب النواب المتغيبين عن أداء مهامهم.
وقال رضا شرف الدين المترشح عن حزب قلب تونس في حوار على قناة حنبعل " ما عنديش وقت باش نمشي لمجلس الشعب نظرا للمسؤوليات والتزاماتي المهنية"، مضيفا " رغم ذلك قررت الترشح مجددا لمجلس النواب".
وتابع رضا شرف الدين " ترشحي للمجلس القادم كان من أجل تدارك غياباتي السابقة".



  
  
     
  
rtt-0273c3cf18d7f5edd6d2b5016c250bda-2019-09-29 10:59:24






2 de 2 commentaires pour l'article 190022

Humanoid  (Japan)  |Dimanche 29 Septembre 2019 à 12h 12m |           
مقنع جدّا هذا النائب العظيم !
إذا خدعتني مرة فأنت نذل، وإذا خدعتني مرتين فأنا غبي !
بصراحة اللي باش يصوّت لقائمة فيها واحد على شاكلتك، يستاهل لقب "غبي".. قال باش نتدارك قال !
برا اتلهى في مسؤولياتك والتزاماتك المهنية، وخلي مجلس النوّاب للناس اللي تحب تنوب الشعب بالفعل.
دجّال !

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Dimanche 29 Septembre 2019 à 11h 45m |           
رضا شرف الدين من رموز المنظومة القديمة يعمل ليلا نهارا لإفشال الثورة
دخل البرلمان بأمواله في 2014 لحماية مصالحة لا أكثر ولا أقل
وبالمال في 2019 يريد أن يضمن له مقعدا في البرلمان ليفلت من العدالة



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأحد 29 سبتمبر 2019 | 30 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:33 12:17 06:12 04:46
27°
 31° % 57 :الرطــوبة
تونــس 23°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
31°-2330°-2232°-2129°-2124°-19
  • Avoirs en devises
    18073,6

  • (27 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13925 DT        1$ =2,86136 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 sept)   114,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569755653|190022 2864|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires