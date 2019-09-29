Dimanche 29 Septembre 2019
باب نات - علّق النائب بمجلس الشعب رضا شرف الدين على تغييبه على اشغال المجلس طوال الفترة النيابية الفارطة حيث احتل سلم ترتيب النواب المتغيبين عن أداء مهامهم.
وقال رضا شرف الدين المترشح عن حزب قلب تونس في حوار على قناة حنبعل " ما عنديش وقت باش نمشي لمجلس الشعب نظرا للمسؤوليات والتزاماتي المهنية"، مضيفا " رغم ذلك قررت الترشح مجددا لمجلس النواب".
وتابع رضا شرف الدين " ترشحي للمجلس القادم كان من أجل تدارك غياباتي السابقة".
وقال رضا شرف الدين المترشح عن حزب قلب تونس في حوار على قناة حنبعل " ما عنديش وقت باش نمشي لمجلس الشعب نظرا للمسؤوليات والتزاماتي المهنية"، مضيفا " رغم ذلك قررت الترشح مجددا لمجلس النواب".
وتابع رضا شرف الدين " ترشحي للمجلس القادم كان من أجل تدارك غياباتي السابقة".
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Par:Humanoid (Japan )
Sur: رضا شرف الدين :أنا رجل أعمال ... ما عنديش وقت باش نمشي لمجلس الشعب.. أمّا عاودت ترشحت !!!