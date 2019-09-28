عاطف بن حسين: مافماش مخرج خدم مع الفهري وتحصل على مستحقاتو ونجيب عياد مات بقهرتو

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - كشف المخرج والممثل عاطف بن حسين في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري لم يقم بخلاص مستحقاته.
وتحدى عاطف بن حسين " كل المخرجين الذين عملوا مع سامي الفهري لم يتحصلوا على مستحقاتهم مضيفا " مافماش مخرج خدم مع الفهري وتحصل على مستحقاتو.
وتحدث عاطف بن حسين عما وصفها بماساة المخرج نجيب عياد قائلا " هذا المخرج مات بالقهرة بسبب المافيا وامثال سامي الفهري".
وتحدى عاطف بن حسين " كل المخرجين الذين عملوا مع سامي الفهري لم يتحصلوا على مستحقاتهم مضيفا " مافماش مخرج خدم مع الفهري وتحصل على مستحقاتو.
وتحدث عاطف بن حسين عما وصفها بماساة المخرج نجيب عياد قائلا " هذا المخرج مات بالقهرة بسبب المافيا وامثال سامي الفهري".
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Par:BABANETTOO (France )
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