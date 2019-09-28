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جوهر بن مبارك: قيس سعيد ليس مجرد مرشح انه الامل الوحيد امام منظومة حكم الفساد الغاشم

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان المرشح قيس سعيد هو الامل الوحيد للتونسيين للخروج من خطر الفساد المستشري في المنظومة السابقة.

وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك " لا أنظر لقيس سعيّد كمشروع سياسي بل انظر اليه كمشروع أخلاقي... لنجعل منه فرصة لهذا البلد ولنتجنّب دفعه الى الزاوية الضيّقة. المضامين تتحكّم فيها موازين القوى و حركيّة المجتمع السياسي و المدني و للمجتمع أدواته الديمقراطية لحسم الأمر طالما التزم الرجل باحترام الدستور و المؤسسات و القوانين طالما التزم باحترام النظام الديمقراطي.
لا ينبغي خنق هذه الفرصة تحت وطئة التردّد و الخوف و الشكّ لانّ في المقابل لا يوجد شكّ و لا غموض هناك حكم الفساد الغاشم في انتظارنا بلا ريب و لن نستطيع احتواء مخاطره لانه سينزع عنّا من البداية أدوات الصراع الديمقراطي.


  
  
     
  
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