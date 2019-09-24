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محافظ البنك المركزي يقدم لرئيس الجمهورية مستجدات أوضاع المالية العمومية والمؤشرات الاقتصادية الراهنة

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي.

وأفاد مروان العباسي أنّه تمّت دعوته لتقديم مستجدات أوضاع المالية العمومية والمؤشرات الاقتصادية الراهنة وتمّ التأكيد على أهميّة توفّر مناخ سياسي مستقر اثر المحطات الانتخابية التي تعيشها بلادنا كشرط أساسي لتعافي الدينار وعودة نسق النمو لمستواه المأمول.


كما تناول اللقاء نتائج الزيارة الأخيرة لوفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "غافي" والتي عاينت فعالية خطة العمل المنجزة لخروج تونس من القائمة السوداء للدول التي تشكو منظوماتها نقصا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

واستعرض محافظ البنك المركزي أهم محاور تنفيذ خطة العمل على المستوى التشريعي والمالي وأهم نتائج أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

  
  
     
  
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