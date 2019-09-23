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الزبيدي يرفض دعوة الشاهد إلى توحيد "العائلة الديمقراطية" ويدعوه للاستقالة ويطالب بالافراج الفوري عن نبيل القروي

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - أعلن الاثنين 23 سبتمبر، وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي رفضه دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى توحيد الجهود وتجميع "العائلة الديمقراطية" لانقاذ البلاد.

وفي تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك قال الزبيدي متحدّثا عن الشاهد " من تسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي وفي تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وفي تدمير الحياة السياسية والحزبية، هو جزء من المشكل لا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ.


ودعا الزبيدي الشاهد إلى الاستقالة من منصبه وقال "إن مبادئ الديمقراطية تقتضي منه أن يعترف بفشله وبمسؤوليته ويستقيل من منصبه".

وبخصوص الدور الثاني للانتخابات الرئاسية طالب الزبيدي بالافراج عن المرشح نبيل القروي وقال " إيمانا منّي بمبدأ المساواة بين المترشحيّن للدورة الثانية، أطالب بإطلاق سراح السيد نبيل القروي بصورة فورية وذلك في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحيّن.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكذد أنه تجاوز الاتهامات التي وجهها له الزبيدي خلال حملة الانتخابات الرئاسية ودعاه الى توحيد العائلة الديمقراطية لانقاذ البلاد حسب تعبيره.


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 189665

Karimyousef  (France)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 21h 09m |           
C'est clair le peuple ne veut pas d'un dictateur sinon il aurait voté pour abir Moussa .ben Ali a quitté la vie dans l'indifférence.

Karimyousef  (France)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 21h 06m |           
ربما اصدم البعض قيس سعيد شخص غامض ولم يشرح مشروعه.هذه طريقة غير سليمة إزاء الشعب.طريقةفيهانوع من التحيل على الناخبين التصويت له فيه نوع من المغامرة.

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 20h 59m |           
اما في ما يتعلق برسالة الزبيدي فهي موجهة لنفسه اكثر من غيره، الشاب التونسي يا سي زبيدي ليس من جيل " من توجيهات الرئيس" بل جيل حرية الرأي والتعمد على نفسه لاخذ القرار

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 23 Septembre 2019 à 20h 48m |           
اضن والله اعلم ان يوسف الشاهد انتهى سياسيا وهذه الضربة القاضية اتته ليس من النهضة التي رفض التحالف معها بل من وزيره ومن خرجي نفس المدرسة التجمعية الذي اراد التحالف معه.
نداء او تحيا تونس مشروع فاشل



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