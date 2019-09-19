فوز الترجي التونسي على ملعب منزل بورقيببة وديا 4-صفر

Jeudi 19 Septembre 2019



فاز الترجي الرياضي التونسي مساء امس بالحديقة"ب" على الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة (رابطة محترفة ثانية) بنتيجة 4 -صفر في مباراة ودية .وسجل اهداف الترجي كل من يوسف العبدلي ( لاعب محل اختبار) د22 ورائد الفادع د63 وهيثم الجيوني د75 ومهيب السلمي د86 ويذكر ان الترجي خاض المباراة في غياب عناصره الدولية التي تشارك المنتخب الوطني للمحليين تحضيراته لملاقاة نظيره الليبي يوم السبت المقبل في ملعب رادس في اطار تصفيات بطولة امم افريقيا (شان 2020) .