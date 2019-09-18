جتماع لجنة تسيير خط اعتماد ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - أشرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 بمقر الوزارة، على اجتماع لجنة تسيير خط اعتماد ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بحضور أعضاء اللجنة وممثلي عدد من المؤسسات البنكية وعدد من الخبراء الذين تولوا القيام بعمليات التشخيص.
وقد تم خلال هذا الاجتماع دراسة 13 ملفا لمؤسسات صغرى ومتوسطة قصد المصادقة عليها إلى جانب النظر في عدد من المسائل المختلفة.
تجدر الإشارة أن خط اعتماد ودعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ انطلاقه وإلى حدود 16 سبتمبر الجاري. وقد سجل هذا الخط انخراط 294 مؤسسة تشغل حوالي 10 ألاف شخص كما تمت المصادقة على 52 برنامج إعادة هيكلة مالية باعتمادات مالية تقدر بحوالي 122 مليون دينار.
وقد تم خلال هذا الاجتماع دراسة 13 ملفا لمؤسسات صغرى ومتوسطة قصد المصادقة عليها إلى جانب النظر في عدد من المسائل المختلفة.
تجدر الإشارة أن خط اعتماد ودعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ انطلاقه وإلى حدود 16 سبتمبر الجاري. وقد سجل هذا الخط انخراط 294 مؤسسة تشغل حوالي 10 ألاف شخص كما تمت المصادقة على 52 برنامج إعادة هيكلة مالية باعتمادات مالية تقدر بحوالي 122 مليون دينار.
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