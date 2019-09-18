الغنوشي: قواعد هامة في الحركة انخرطت في مشروع قيس سعيد

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار على قناة الزيتونة ان الحركة لم تتفاوض مع قيس سعيد ولم يكن ابدا العصفور النادر للنهضة.
واضاف الغنوشي " من طبيعة الحركة انها لا تدعم شخصا دون التفاوض معه حول برامجه السياسية الكبرى.
وتابع الغنوشي " نتائج الانتخابات تشير الى ان قواعد هامة في الحركة انخرطت في مشروع قيس سعيد دون العودة الى الحركة ودون الانضباط الى القيادة متابعا " هزيمة مورو كان بسبب فياب التواصل مع القواعد".
اقرأ أيضا: كيف ساهم أنصار النهضة في صعود الظاهرة قيس سعيد ؟
واضاف الغنوشي " من طبيعة الحركة انها لا تدعم شخصا دون التفاوض معه حول برامجه السياسية الكبرى.
وتابع الغنوشي " نتائج الانتخابات تشير الى ان قواعد هامة في الحركة انخرطت في مشروع قيس سعيد دون العودة الى الحركة ودون الانضباط الى القيادة متابعا " هزيمة مورو كان بسبب فياب التواصل مع القواعد".
اقرأ أيضا: كيف ساهم أنصار النهضة في صعود الظاهرة قيس سعيد ؟
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Par:Momolecool (Belgium )
Sur:يا قيس سعيد ..يا معذبهم...