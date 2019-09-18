القرقوري : أبناء ''الطاحونة'' وأحزاب الدبابة والاعلام الفاسد ''تجلْطوا'' بسبب صعود قيس سعيّد للدور الثاني من الرئاسية

Mercredi 18 Septembre 2019



باب نات

- سخر الثلاثاء 17 سبتمبر، الاعلامي الياس القرقوري من ردّة فعل بعض الوجوه الاعلامية والسياسية والحقوقية من صعود قيس سعيّد للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.وقال القرقوري معلّقا أساسا على تصريحات مايا القصوري، محمد بوغلاب ولطفي العماري وغيرهم " أبناء "الطاحونة" وأحزاب الدبابة والاعلام الفاسد تجلطوا بسبب صعود قيس سعيّد".