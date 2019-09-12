الغنوشي: نتصل حاليا بالمرزوقي لسحب ترشحه لصالح مورو وكذلك بالنسبة للجبالي ومخلوف

Jeudi 12 Septembre 2019



باب نات

- طالب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كلا من المرشحين الرئاسيين حمادي الجبالي والمنصف المرزوقي وسيف الدين مخلوف الى الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح المرشح عبد الفتاح مورو.واضاف الغنوشي " قواعد مخلوف والجبالي من نفس قواعد عبد الفتاح مورو لذلك فان ترشحهما ضرر للنهضة وللثورة ولهما متابعا " ليس وراء المرشحين احزاب قوية".وتابع راشد الغنوشي " هنالك مشاورات مع المرشح المرزوقي لسحب ترشحه لانقاذ توجه الثورة متابعا " فليتذكر المرزوقي دعم النهضة له في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.