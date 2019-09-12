Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hasibak Lizaman  

الغنوشي: نتصل حاليا بالمرزوقي لسحب ترشحه لصالح مورو وكذلك بالنسبة للجبالي ومخلوف

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - طالب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كلا من المرشحين الرئاسيين حمادي الجبالي والمنصف المرزوقي وسيف الدين مخلوف الى الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح المرشح عبد الفتاح مورو.

واضاف الغنوشي " قواعد مخلوف والجبالي من نفس قواعد عبد الفتاح مورو لذلك فان ترشحهما ضرر للنهضة وللثورة ولهما متابعا " ليس وراء المرشحين احزاب قوية".
وتابع راشد الغنوشي " هنالك مشاورات مع المرشح المرزوقي لسحب ترشحه لانقاذ توجه الثورة متابعا " فليتذكر المرزوقي دعم النهضة له في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.


الفيديو: ابتداءا من الدقيقة 14

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 188992

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 15h 24m |           
C'est une déclaration qui prouve tout d'abord que Nahdha passe des difficultés importantes .Elle est très mal classée dans les derniers sondages. Appel de secours lancé par le Cheik.

Karimyousef  (France)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 15h 03m |           
La candidature de jbeli n'a pas de sens.marzouki ,au fond de lui même se sent être le meilleur.Il est rigide et n'écoute personne.je ne crois pas qu'il va retirer sa candidature.
Ça va être compliqué.

Essoltan  (France)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 14h 51m |           
Franchement, Rached a perdu la tête ...
Son TJALTIM risque d'expédier Ennahdha à EL JAHIM .

Sarra2012  (Tunisia)  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 14h 23m |           
لا تأمل منهم شيئا، لقد أصابهم الغرور بمجرد أن حضر لهم في اجتماعاتهم بضعة عشرات و ظنوا أنهم أصبحوا تشي غيفارا أو مانديلا



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