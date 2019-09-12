الغنوشي: نتصل حاليا بالمرزوقي لسحب ترشحه لصالح مورو وكذلك بالنسبة للجبالي ومخلوف

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - طالب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كلا من المرشحين الرئاسيين حمادي الجبالي والمنصف المرزوقي وسيف الدين مخلوف الى الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح المرشح عبد الفتاح مورو.
واضاف الغنوشي " قواعد مخلوف والجبالي من نفس قواعد عبد الفتاح مورو لذلك فان ترشحهما ضرر للنهضة وللثورة ولهما متابعا " ليس وراء المرشحين احزاب قوية".
وتابع راشد الغنوشي " هنالك مشاورات مع المرشح المرزوقي لسحب ترشحه لانقاذ توجه الثورة متابعا " فليتذكر المرزوقي دعم النهضة له في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
الفيديو: ابتداءا من الدقيقة 14
واضاف الغنوشي " قواعد مخلوف والجبالي من نفس قواعد عبد الفتاح مورو لذلك فان ترشحهما ضرر للنهضة وللثورة ولهما متابعا " ليس وراء المرشحين احزاب قوية".
وتابع راشد الغنوشي " هنالك مشاورات مع المرشح المرزوقي لسحب ترشحه لانقاذ توجه الثورة متابعا " فليتذكر المرزوقي دعم النهضة له في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
الفيديو: ابتداءا من الدقيقة 14
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Par:essoltan (France )
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