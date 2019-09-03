رضا الجوادي في رسالة للنهضة: كاتبكم الجهوي في صفاقس يحرض ضد شخصي لمجرد ترشحي للتشريعية

Mardi 03 Septembre 2019



باب نات

- وجه الامام والمرشح للانتخابات التشريعية عن قائمة الكرامة رضا الجوادي رسالة الى عقلاء حركة النهضة وذلك بعد تعرضه للتهجم والتحريض من قبل الكاتب العام الجهوي للحزب الحبيب ادريس.وقال الجوادي " ان المسؤول في النهضة تهجم شخصيا عليه وذكره بالاسم في احد الاجتماعات محرضا ضده.