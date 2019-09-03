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رضا الجوادي في رسالة للنهضة: كاتبكم الجهوي في صفاقس يحرض ضد شخصي لمجرد ترشحي للتشريعية

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - وجه الامام والمرشح للانتخابات التشريعية عن قائمة الكرامة رضا الجوادي رسالة الى عقلاء حركة النهضة وذلك بعد تعرضه للتهجم والتحريض من قبل الكاتب العام الجهوي للحزب الحبيب ادريس.
وقال الجوادي " ان المسؤول في النهضة تهجم شخصيا عليه وذكره بالاسم في احد الاجتماعات محرضا ضده.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188374

Hechmi  (Tunisia)  |Mardi 03 Septembre 2019 à 08h 33m |           
أقول لجماعة النهضة ابتعدوا عن سياسات التجع الدستوري الديمقراطي الذي مارس ضد كل منافس الارهاب والتعذيب والسجون كونوا على خلق ودعكم من الخوف من الآخر وكونوا صادقين مع أنفسكم تفوزوا ويحبكم الشعب وإذا انزلقتم إلى ممارسات العصابات سترمون إلى مزبلة التارخ فمن حا على منهج الاسلام أذله الله....



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