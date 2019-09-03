رضا الجوادي في رسالة للنهضة: كاتبكم الجهوي في صفاقس يحرض ضد شخصي لمجرد ترشحي للتشريعية

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - وجه الامام والمرشح للانتخابات التشريعية عن قائمة الكرامة رضا الجوادي رسالة الى عقلاء حركة النهضة وذلك بعد تعرضه للتهجم والتحريض من قبل الكاتب العام الجهوي للحزب الحبيب ادريس.
وقال الجوادي " ان المسؤول في النهضة تهجم شخصيا عليه وذكره بالاسم في احد الاجتماعات محرضا ضده.
وقال الجوادي " ان المسؤول في النهضة تهجم شخصيا عليه وذكره بالاسم في احد الاجتماعات محرضا ضده.
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Par:jeb2013ri (Tunisia )
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