شركة النقل بالساحل تعلن عن البدء في عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية منذ يوم 27 أوت

Vendredi 30 Août 2019
باب نات - تعلم شركة النقل بالساحل التلاميذ والطلبة والمتربصين، أنّ عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2019-2020 تنطلق يوم 27 أوت 2019 بكامل فروع الشركة.
علما وان صلوحية الاشتراك تدخل حيز الاستغلال من تاريخ اقتطاعه بحسب بلاغ الشركة
وقد خصصت شركة النقل بالساحل 17 شبّاكا و9 نقاط بيع بمقرات الشركة مفتوحة دون انقطاع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء ما عدا يومي السبت والأحد تكون مفتوحة إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال. على أن يبلغ العدد الجملي للشبابيك 57 شبّاكا و33 نقطة بيع بداية من 04 سبتمبر 2019 بكامل معتمديّات ولايات الساحل الثلاث.
علما وان صلوحية الاشتراك تدخل حيز الاستغلال من تاريخ اقتطاعه بحسب بلاغ الشركة
وقد خصصت شركة النقل بالساحل 17 شبّاكا و9 نقاط بيع بمقرات الشركة مفتوحة دون انقطاع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء ما عدا يومي السبت والأحد تكون مفتوحة إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال. على أن يبلغ العدد الجملي للشبابيك 57 شبّاكا و33 نقطة بيع بداية من 04 سبتمبر 2019 بكامل معتمديّات ولايات الساحل الثلاث.
En continu
- Hier 23:07 السليمي و الصدّيق و التميمي يدعمون الشاهد
- Hier 21:56 اختاروا رئيسا جديرا بالاحترام
- Hier 11:39 كاذبون، و رب الكعبة...
دخول الخريف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:53
|16:00
|12:27
|05:48
|04:17
|
28°
|33°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|33°-25
|30°-25
|28°-23
|30°-24
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 90 258) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 82 569) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 71 880) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 56 253) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 951) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 55 704) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 028) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 036) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 842) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 45 677) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 310) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 220) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 44 044) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 932) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 321) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 212) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 40 026) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 38 728) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 384) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
( 37 528) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
Par:mongi (Tunisia )
Sur:العياري يهاجم مورو: مكانك أعتزل السياسة و نعمل خشم أحمر و طرطور و نغني في الطهورات !