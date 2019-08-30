شركة النقل بالساحل تعلن عن البدء في عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية منذ يوم 27 أوت

Vendredi 30 Août 2019



باب نات

- تعلم شركة النقل بالساحل التلاميذ والطلبة والمتربصين، أنّ عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2019-2020 تنطلق يوم 27 أوت 2019 بكامل فروع الشركة.علما وان صلوحية الاشتراك تدخل حيز الاستغلال من تاريخ اقتطاعه بحسب بلاغ الشركةوقد خصصت شركة النقل بالساحل 17 شبّاكا و9 نقاط بيع بمقرات الشركة مفتوحة دون انقطاع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء ما عدا يومي السبت والأحد تكون مفتوحة إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال. على أن يبلغ العدد الجملي للشبابيك 57 شبّاكا و33 نقطة بيع بداية من 04 سبتمبر 2019 بكامل معتمديّات ولايات الساحل الثلاث.