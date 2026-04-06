بنزرت: دورة تكوينية حول التنقل الكهربائي

نظّمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع بلدية بنزرت، صباح اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول " التنقل الكهربائي"، وذلك في اطار مشروع " تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي" الذي يموّله صندوق البيئة العالمي وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ببلدية بنزرت بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسميّة على صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".ولدى إشرافه على افتتاح هذه الدورة، ثمّن والي بنزرت، سالم بن يعقوب، اختيار بلدية بنزرت كبلدية نموذجية لانجاز هذا المشروع المجدّد والطموح، خاصة وأن الجهة تزخر بكفاءات بشرية وإمكانات اقتصادية مهمّة بما يتيح لها الانخراط بفاعلية في التوجه الوطني نحو اعتماد حلول نقل نظيفة ومستدامة.وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية تعدّ فرصة هامة لتعزيز قدرات الإطارات الفنية والفاعلين المحليين، ولدعم المبادرات الرامية الى تطوير مشاريع عملية في مجال التنقل المستدام باعتماد التنقل الكهربائي ، باعتبار أن الانتقال الطاقي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات البيئية والمناخية والاقتصادية التي يشهدها العالم.من جهتها، أفادت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت إيمان الزواوي بأن هذا المشروع النموذجي سيتواصل على امتداد 60 شهرا ليختتم في الثالث من شهر افريل من سنة 2027، ويهدف الى دعم الانتقال نحو منظومة تنقل نظيفة ومستدامة ممولة من قبل صندوق البيئة العالمي في شكل إجراءات عملية من بينها اقتناء 20 دراجة وسيارة كهربائية، وإرساء بنية تحتية لمحطتي شحن تعتمد على الطاقة الشمسية، والمساهمة في تمويل 3 سيارات أجرة كهربائية، وإنجاز مخطط مروري خاص بالدراجات .وأضافت أن هذه المبادرة سبقها إنجاز دراسة جدوى معمّقة لضمان نجاعة الخيارات المتخذة، وحسن توظيف الموارد، مع تأكيد التزام البلدية الراسخ بدعم التنقل المستدام، والحد من التلوث، وتعزيز الابتكار لما فيه خير المواطنين وتحسين اطار عيشهم.وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية مجموعة تدخلات شفعت بنقاشات بين الحضور وأعضاء لجنة التنظيم حول أهداف وتحديات برنامج التنقل الكهربائي وصناعات السيارات الكهربائية، بينما يتضمن برنامج غد وبعد غد عرضا لمختلف التجهيزات والمكونات المعتمدة في السيارات الكهربائية ومكملاتها، وطرق صيانتها، وآليات التمويل وغيرها من المسائل التي من شأنها التنفيذ الناجع للبرنامج بالجهة.