الشروق: المرشح الرئاسي لطفي المرايحي يحال على التحقيق

Lundi 26 Août 2019



باب نات

- أحيل صباح اليوم الإثنين المترشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي إلى فرقة الأبحاث والتفتيش في إقليم الحرس الوطني بالمنستير في اطار زيارته للولاية .وتفيد المعطيات الاولية ان احالته جاءت على خلفية فتح بحث حول مسألة التزكيات المزوّرة التي اشتكى منها مواطنين بولاية المنستير حسب جريدة الشروق .