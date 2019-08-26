الشروق: المرشح الرئاسي لطفي المرايحي يحال على التحقيق

Lundi 26 Août 2019
باب نات - أحيل صباح اليوم الإثنين المترشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي إلى فرقة الأبحاث والتفتيش في إقليم الحرس الوطني بالمنستير في اطار زيارته للولاية .
وتفيد المعطيات الاولية ان احالته جاءت على خلفية فتح بحث حول مسألة التزكيات المزوّرة التي اشتكى منها مواطنين بولاية المنستير حسب جريدة الشروق .
وتفيد المعطيات الاولية ان احالته جاءت على خلفية فتح بحث حول مسألة التزكيات المزوّرة التي اشتكى منها مواطنين بولاية المنستير حسب جريدة الشروق .
En continu
- Hier 15:08 اختتام الدورة 39 لمهرجان سيدي بوزيد الدولي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:30
|18:59
|16:03
|12:28
|05:45
|04:13
|
34°
|33°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|33°-27
|38°-27
|33°-25
|32°-25
|31°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 89 876) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 566) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 79 384) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 177) كلات بعضها ..
( 67 071) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 64 051) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 615) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 947) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 284) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 49 898) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 679) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 667) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 562) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 227) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 958) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 383) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 693) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 267) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 257) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 877) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
Par:lechef ( )
Sur: ليلي الهمامي تدخل في إضراب جوع وحشي جراء حرق منزلها و سرقة مستنداتها