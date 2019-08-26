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الشروق: المرشح الرئاسي لطفي المرايحي يحال على التحقيق

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
باب نات - أحيل صباح اليوم الإثنين المترشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي إلى فرقة الأبحاث والتفتيش في إقليم الحرس الوطني بالمنستير في اطار زيارته للولاية .
وتفيد المعطيات الاولية ان احالته جاءت على خلفية فتح بحث حول مسألة التزكيات المزوّرة التي اشتكى منها مواطنين بولاية المنستير حسب جريدة الشروق .




  
  
     
  
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