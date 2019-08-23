جريمة قتل بشعة تهز ولاية بن عروس..

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - عاشت مساء اليوم مدينة بن عروس على وقع جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها أب اسرة حيث عثر عليه داخل مطبخ منزله بجهة حي الاسكان مذبوحا من الوريد الى الوريد ..
والهالك متزوج وله ابناء ويقطن في الطابق السفلي في حين يقطن ابنائه في الطابق العلوي ...
وباعلام للوحدات الأمنية بالجريمة البشعة توجه اعوان فرقة الشرطة العدلية ببن عروس على جناح السرعة وقد تعهدوا بالبحث في القضية للقبض على الجاني أو الجناة وتقديمهم للعدالة ...
وقد تم رفع الجثة الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ...
هذا وتمت معاينة آثار اقدام بمكان الجريمة كما تبين ان الهالك تم ذبحه وهو نائم فوق سريره ثم تم جره الى المطبخ أين تم متواصلة الاعتداء عليه ..
نعتذر عن عدم نشر الصور لبشاعتها
والهالك متزوج وله ابناء ويقطن في الطابق السفلي في حين يقطن ابنائه في الطابق العلوي ...
وباعلام للوحدات الأمنية بالجريمة البشعة توجه اعوان فرقة الشرطة العدلية ببن عروس على جناح السرعة وقد تعهدوا بالبحث في القضية للقبض على الجاني أو الجناة وتقديمهم للعدالة ...
وقد تم رفع الجثة الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ...
هذا وتمت معاينة آثار اقدام بمكان الجريمة كما تبين ان الهالك تم ذبحه وهو نائم فوق سريره ثم تم جره الى المطبخ أين تم متواصلة الاعتداء عليه ..
نعتذر عن عدم نشر الصور لبشاعتها
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Par:karimyousef (France )
Sur: محكمة الاستئناف: اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد الاخوين نبيل وغازي القروي و رفض مطالب رفع التجميد عن اموالهما و تحجير السفر عنهما