بطاقتا ايداع بالسجن ضدّ نبيل وغازي القروي

Vendredi 23 Août 2019



باب نات

- قررت اليوم الجمعة دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي ورفض مطالب الغاء تحجير السفر.وبحسب المحامي والقيادي بحركة الشعب هيكل المكي قرّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها أنا يقظ ضدّهما بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال.يذكر ان قناة نسمة التي يملكها نبيل القروي قد أعلنت أن الأمر يتعلق بعملية اختطاف من جهة أمنية غير معلومة.