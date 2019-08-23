Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - El Nahr El Khaled  

بطاقتا ايداع بالسجن ضدّ نبيل وغازي القروي

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - قررت اليوم الجمعة دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي ورفض مطالب الغاء تحجير السفر.

وبحسب المحامي والقيادي بحركة الشعب هيكل المكي قرّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها أنا يقظ ضدّهما بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال.


يذكر ان قناة نسمة التي يملكها نبيل القروي قد أعلنت أن الأمر يتعلق بعملية اختطاف من جهة أمنية غير معلومة.


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187848

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 23 Août 2019 à 18h 19m |           
Je pense que cette action et vue sa temporisation.avec les élections , ça augmenter les réserves électorales pour Karoui !

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 23 Août 2019 à 18h 18m |           
يعني عليه أن يمتثل للعدالة مع أخيه ويقدم نفسه لأقرب مركز للشرطة ليكون مثالا لمرشح رئاسي يحترم علوية القانون ومؤسسات الدولة .

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 23 Août 2019 à 17h 57m |           
شعملنا توة، اول بلد في العالم سيحكمها رئيس من السجن.



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