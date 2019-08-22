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المهدية: حارس مستشفى يعالج مريضة

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
باب نات - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مقطع فيديو تم تصويره بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية، يظهر احد اعوان الحراسة اثناء ممارسة مهام الإطارات شبه الطبية في حجرة العلاج.

وانتقد رواد الفايسبوك، ما قام به عون الحراسة من مهام ليست من مشمولاته، حيث قام عون الحراسة ، بنزع 'الجبيرة' من يد امرأة مستعملا في الغرض آلة طبية.


الدكتور سامي بودوارة، أكد لقناة نسمة الخميس 22 اوت أنه تم فتح تحقيق إداري وطبي لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

  
  
     
  
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