حاتم بولبيار: النهضة اتصلت بالحوار التونسي لمنعي من الظهور في القناة لاني كنت ساكشف ''خنارهم''

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي حاتم بولبيار في مداخلة عبر امواج اذاعة الديوان اف ام ان حركة النهضة كانت وراء الاتصال بقناة الحوار التونسي لمنعه من الظهور الإعلامي.
واضاف حاتم بولبيار " قادة النهضة لا يريدون من حاتم بولبيار ان يظهر على الساحة السياسية وهذا الامر يشير الى طريقة تفكيرهم.
وتابع بولبيار "النهضة تعاديني لاني كشفت" الخنار" داخلها ما جعلني استقيل منها".
واضاف حاتم بولبيار " قادة النهضة لا يريدون من حاتم بولبيار ان يظهر على الساحة السياسية وهذا الامر يشير الى طريقة تفكيرهم.
وتابع بولبيار "النهضة تعاديني لاني كشفت" الخنار" داخلها ما جعلني استقيل منها".
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Par:lechef (Tunisia )
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