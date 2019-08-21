حاتم بولبيار: النهضة اتصلت بالحوار التونسي لمنعي من الظهور في القناة لاني كنت ساكشف ''خنارهم''

Mercredi 21 Août 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي حاتم بولبيار في مداخلة عبر امواج اذاعة الديوان اف ام ان حركة النهضة كانت وراء الاتصال بقناة الحوار التونسي لمنعه من الظهور الإعلامي.واضاف حاتم بولبيار " قادة النهضة لا يريدون من حاتم بولبيار ان يظهر على الساحة السياسية وهذا الامر يشير الى طريقة تفكيرهم.وتابع بولبيار "النهضة تعاديني لاني كشفت" الخنار" داخلها ما جعلني استقيل منها".