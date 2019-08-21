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حاتم بولبيار: النهضة اتصلت بالحوار التونسي لمنعي من الظهور في القناة لاني كنت ساكشف ''خنارهم''

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي حاتم بولبيار في مداخلة عبر امواج اذاعة الديوان اف ام ان حركة النهضة كانت وراء الاتصال بقناة الحوار التونسي لمنعه من الظهور الإعلامي.
واضاف حاتم بولبيار " قادة النهضة لا يريدون من حاتم بولبيار ان يظهر على الساحة السياسية وهذا الامر يشير الى طريقة تفكيرهم.
وتابع بولبيار "النهضة تعاديني لاني كشفت" الخنار" داخلها ما جعلني استقيل منها".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187733

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Août 2019 à 17h 17m |           
قناة الحوار ؟ مش هي إلّي تريش في النهضة ليل ونهار ؟

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 21 Août 2019 à 17h 09m |           
C'est un minable ...



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