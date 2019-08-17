Samedi 17 Août 2019
باب نات - أكّد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق لاذاعة موزاييك أنّه تم التفطّن في حدود الساعة الخامسة صباحا إلى فقدان سيارة الإسعاف من المستشفى الجامعي فرحات حشاد.
وأوضح الرقيق أنّ الوحدات الأمنية تمكّنت من تحديد مكان سيارة الاسعاف بمنطقة البقالطة من ولاية المنستير والتعرّف على مرتكب عملية السرقة والبحث جار في الموضوع .
وكانت ولاية سوسة شهدت منذ أيام سرقة الرادار الألي بالطريق السريعة النفيضة من قبل مجهولين.
وأوضح الرقيق أنّ الوحدات الأمنية تمكّنت من تحديد مكان سيارة الاسعاف بمنطقة البقالطة من ولاية المنستير والتعرّف على مرتكب عملية السرقة والبحث جار في الموضوع .
وكانت ولاية سوسة شهدت منذ أيام سرقة الرادار الألي بالطريق السريعة النفيضة من قبل مجهولين.
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Par:Mahdibey ( )
Sur: سوسة: بعد سرقة رادار.... سرقة سيارة اسعاف من المستشفى الجامعي