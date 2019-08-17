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سوسة: بعد سرقة رادار.... سرقة سيارة اسعاف من المستشفى الجامعي

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
باب نات - أكّد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق لاذاعة موزاييك أنّه تم التفطّن في حدود الساعة الخامسة صباحا إلى فقدان سيارة الإسعاف من المستشفى الجامعي فرحات حشاد.

وأوضح الرقيق أنّ الوحدات الأمنية تمكّنت من تحديد مكان سيارة الاسعاف بمنطقة البقالطة من ولاية المنستير والتعرّف على مرتكب عملية السرقة والبحث جار في الموضوع .


وكانت ولاية سوسة شهدت منذ أيام سرقة الرادار الألي بالطريق السريعة النفيضة من قبل مجهولين.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187521

Mahdibey  ()  |Samedi 17 Août 2019 à 10h 21m |           
هذا التطاول على مؤسّسات و أملاك الدولة يجب أن يكف نهائيّا.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 17 Août 2019 à 10h 17m |           
الهدف القادم للسرقة غير معلوم .اذن على ادارة موقغ باب نت تشديد الحراسة على الموقع .



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