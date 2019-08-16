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قفصة: خمس بطاقات إيداع بالسجن في قضية قتل الرجل وسحله

Vendredi 16 Août 2019

Vendredi 16 Août 2019
أصدر اليوم الجمعة 16 أوت قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقفصة خمس بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أشخاص تورطوا في قضية قتل رجل وسحله أمام أبنائه، وهم طفل وفتاة تم ايداعهم​​​​​​الإصلاحية وامراتان والقاتل الرئيسي تم ايداعهم بالسجن المدني بقفصة.

وتعود أطوار القضية التي جدّت بأحد أحياء معتمدية القصر من ولاية قفصة إلى يوم الثلاثاء 13 أوت 2019 راح ضحيتها أب لستة أطفال.


وبحسب اذاعة موزاييك فإن الحادثة انطلقت بخلاف بين أسرتين وحاول الضحية التدخل لفض النزاع بالحسنى، لكن خالة القاتل الرئيسي اعتدت عليه في مرحلة بعصا ثم عمد ابنها إلى ضربه على مستوى الرأس باستعمال الحجارة مما أفقده الوعي.

وبعد ذلك عمد أحد أقارب العائلة إلى دهسه بسيارة الأجرة 'تاكسي' التي كان يقودها وقام بجرّه لأمتار مما تسبب في وفاته على مرأى من أبنائه.
المصدر - موزاييك

  
  
     
  
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