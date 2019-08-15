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سوسة: سرقة ''الرادار الآلي'' بالطريق السريعة بالنفيضة

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - أكد معتمد القلعة الكبرى محمد السبوعي الخميس 15 أوت أن الرادار الألي بالطريق السريعة النفيضة قد تعرض للسرقة من قبل مجهولين.
وقال محمد السبوعي في تدخل هاتفي على اذاعة موزاييك أنه تم فتح تحقيق في الغرض لكشف دوافع الحادث.
وأكد المعتمد أن الفاعل قام باقتلاع العمود الذي يحمل الرادار الألي.



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187422

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 15 Août 2019 à 13h 01m |           
A ce point, tout est facile? Il faudrait s'assurer tout d'abord que le ministère de l'intérieur n'a pas changé son emplacement surtout que même le poteau n'est pas maintenu à sa place.

Tomjerry  (Tunisia)  |Jeudi 15 Août 2019 à 12h 13m |           
فضيحة

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 15 Août 2019 à 12h 02m |           
خبر لا يصدق أن يسرق الرادار بعموده .هذا يجعل كاميرات المراقبة في خطر .نتمنى أن لا نستفيق يوما لنفاجئ باختفاء وزارة الداخلية .



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