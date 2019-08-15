سوسة: سرقة ''الرادار الآلي'' بالطريق السريعة بالنفيضة

Jeudi 15 Août 2019



باب نات

- أكد معتمد القلعة الكبرى محمد السبوعي الخميس 15 أوت أن الرادار الألي بالطريق السريعة النفيضة قد تعرض للسرقة من قبل مجهولين.وقال محمد السبوعي في تدخل هاتفي على اذاعة موزاييك أنه تم فتح تحقيق في الغرض لكشف دوافع الحادث.وأكد المعتمد أن الفاعل قام باقتلاع العمود الذي يحمل الرادار الألي.