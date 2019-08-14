الCGTT تؤكد تعرضها لمؤامرة يقودها وزير الشؤون الاجتماعية

Mercredi 14 Août 2019
باب نات - أعلنت الكونفدرالية العامة التونسية للشغل أنها تتعرض لمحاولات انقلاب على قيادتها الشرعية من قبل عدة أطراف من بينها عضو سابق منتحل لصفة الأمين العام والذي تقدمت ضده المنظمة بشكاية تحتوي على سائر التجاوزات الخطيرة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية إضافة إلى محكمة الاستئناف التي لم تنصفها.
وأضافت أنها تتعرض إلى "مؤامرة دنيئة" يقودها وزير الشؤون الاجتماعية بتواطئ مع أطراف نقابية معادية للتعددية النقابية في "سكوت غريب ومريب من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد رغم إعلامه بذلك وطلب تدخل".
وبينت أن "المؤامرة" تهدف إلى إضعافها والتآمر عليها لتمرير مقاييس للتمثيلية النقابية الحصرية وفق "مشروع أعدته وزارة الشؤون الإجتماعية بتاريخ 4 جوان 2018على المقاس لإقصائها وغيرها من المنظمات النقابية من عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي".
وتعقد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ندوة صحفية يوم الخميس 15 أوت 2019 وذلك للوقوف على حيثيات هذه الحادثة ولتمكين الرأي العام من كل المؤيدات والمعلومات والوثائق لكشف المظلمة المسلطة عليها من قبل محكمة الاستئناف تونس بحسب نص البلاغ وكذلك لإفشال المؤامرة المحاكة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ضدها والتصدي للقوى الرجعية التي تريد أن تعيد بلادنا إلى مربع الاستبداد من أجل تصحيح المسار الديمقراطي الذي لا يمكن أن يكون إلا تعدديا في جميع المجالات النقابية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت أنها تتعرض إلى "مؤامرة دنيئة" يقودها وزير الشؤون الاجتماعية بتواطئ مع أطراف نقابية معادية للتعددية النقابية في "سكوت غريب ومريب من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد رغم إعلامه بذلك وطلب تدخل".
وبينت أن "المؤامرة" تهدف إلى إضعافها والتآمر عليها لتمرير مقاييس للتمثيلية النقابية الحصرية وفق "مشروع أعدته وزارة الشؤون الإجتماعية بتاريخ 4 جوان 2018على المقاس لإقصائها وغيرها من المنظمات النقابية من عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي".
وتعقد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ندوة صحفية يوم الخميس 15 أوت 2019 وذلك للوقوف على حيثيات هذه الحادثة ولتمكين الرأي العام من كل المؤيدات والمعلومات والوثائق لكشف المظلمة المسلطة عليها من قبل محكمة الاستئناف تونس بحسب نص البلاغ وكذلك لإفشال المؤامرة المحاكة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ضدها والتصدي للقوى الرجعية التي تريد أن تعيد بلادنا إلى مربع الاستبداد من أجل تصحيح المسار الديمقراطي الذي لا يمكن أن يكون إلا تعدديا في جميع المجالات النقابية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
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Par:Nouri (Switzerland )
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