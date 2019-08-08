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ياسين ايراهيم يقترح انسحاب كل المرشحين للرئاسة لصالح الزبيدي

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - دعا رئيس حزب أفاق تونس ياسين براهيم اليوم 07 أوت 2019 من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك زعماء الأحزاب والمستقلين الوسطيين الديمقراطيين وكل من ينوي الترشح للرئاسية أن يعدل عن ذلك وكل من ترشح لسحب ترشحه والتنازل ومساندة عبد الكريم الزبيدي.

واعتبر أن ترشح الزبيدي اليوم خطوة أولى مهمة، قائلا ” سي عبد الكريم الزييدي قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية ومنذ أشهر، نعتبر أنه هو رجل المرحلة لهذا المنصب ولذلك كما من أول من ساندوا ترشحه لمصلحة تونس”.


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جدسر بالذكر أن وزير الدفاع الوطني ترشح اليوم للانتخابات الرئاسية مرفوقا بعدد من أنصاره وعدد من الشخصيات السياسية على غرار كل من منذر بالحاج علي وجلول عياد وفاضل عمران.




  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 187127

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 08 Août 2019 à 08h 38m |           
اولا هذا التصريح غبي من رجل متهم بالفساد ويبرز لنا انه لايريد التعددية ولا انتخبات فلماذا له حزب ؟

الزبيدي انتحر سيسيا في أول خروج له بعدما كشف للشعب عدم قدرته حتى في التعبير على نفسه ثم احاطته بالفساد من كل انواعهم.

Mandhouj  (France)  |Jeudi 08 Août 2019 à 08h 25m |           
تجمعي للنخاع ..
بن علي هرب .

Lechef  ()  |Jeudi 08 Août 2019 à 08h 14m |           
Au contraire, nous encourageons les divergences surtout avec des candidats sérieux . Ainsi le choix sera plus facile pour le citoyen.Que le meilleur gagne.

Kamelnet  ()  |Jeudi 08 Août 2019 à 08h 13m |           
Ça sent la magouille..... l'argent sale ...rabi youster

Lazaro  (Tunisia)  |Jeudi 08 Août 2019 à 08h 12m |           
Dans l'espoir d'arracher le poste de Chef de gouvernent ....!!!?!?



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