ياسين ايراهيم يقترح انسحاب كل المرشحين للرئاسة لصالح الزبيدي

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - دعا رئيس حزب أفاق تونس ياسين براهيم اليوم 07 أوت 2019 من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك زعماء الأحزاب والمستقلين الوسطيين الديمقراطيين وكل من ينوي الترشح للرئاسية أن يعدل عن ذلك وكل من ترشح لسحب ترشحه والتنازل ومساندة عبد الكريم الزبيدي.
واعتبر أن ترشح الزبيدي اليوم خطوة أولى مهمة، قائلا ” سي عبد الكريم الزييدي قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية ومنذ أشهر، نعتبر أنه هو رجل المرحلة لهذا المنصب ولذلك كما من أول من ساندوا ترشحه لمصلحة تونس”.
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جدسر بالذكر أن وزير الدفاع الوطني ترشح اليوم للانتخابات الرئاسية مرفوقا بعدد من أنصاره وعدد من الشخصيات السياسية على غرار كل من منذر بالحاج علي وجلول عياد وفاضل عمران.
واعتبر أن ترشح الزبيدي اليوم خطوة أولى مهمة، قائلا ” سي عبد الكريم الزييدي قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية ومنذ أشهر، نعتبر أنه هو رجل المرحلة لهذا المنصب ولذلك كما من أول من ساندوا ترشحه لمصلحة تونس”.
اقرأ أيضا: الزبيدي... ''كفاءة استثنائية جدا''.. في الطريق الى قرطاج
جدسر بالذكر أن وزير الدفاع الوطني ترشح اليوم للانتخابات الرئاسية مرفوقا بعدد من أنصاره وعدد من الشخصيات السياسية على غرار كل من منذر بالحاج علي وجلول عياد وفاضل عمران.
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Par:mandhouj (France )
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