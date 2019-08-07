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حافظ قايد السبسي: الزبيدي كان سيكون اختيار الباجي قايد السبسي للرئاسية

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - أكد رئيس اللجنة المركزية في حزب حركة نداء تونس حافظ قايد السبسي اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، كان الخيار الأول للنداء.

وأضاف حافظ قايد السبسي في تصريح لاذاعة شمس، أن الزبيدي يتمتع بالكفاءة ورجل نزيه ووطني وسيقدم المطلوب.


كما أشار قايد السبسي إلى أن الزبيدي كان سيكون اختيار الباجي قايد السبسي للرئاسية وأن نداء تونس له علاقة باقناع الزبيدي بالترشح للرئاسة.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187109

Essoltan  (France)  |Mercredi 07 Août 2019 à 19h 24m |           
Maintenant El Beji repose en paix et toutes ses déclarations sont CADUQUES ...

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 19h 18m |           
الزبيدي سيقدم المطلوب .يعني أنه رهينة بأيدي الدولة العميقة كدمية .



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