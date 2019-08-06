Radio Babnet Tunisie On Air: live stream   

عماد بن حليمة: النهضة ستندثر سنة 2020 بمجرد ابتعاد راشد الغنوشي... هانا صابرين

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
باب نات - قال المحامي عماد بن حليمة الاثنين 5 أوت أنه يتوقع اندثار حركة النهضة من المشهد السياسي التونسي وتفككها سنة 2020 .

وأضاف عماد بن حليمة على قناة نسمة " راشد الغنوشي لن يستطيع رئاسة الحركة لولاية أخرى حسب النظام الداخلي وبالتالي ابتعاده عن الحركة سيفجر الخلافات بين قياداتها"، مضيفا " هانا صابرين ، ان لم تندثر النهضة عبر صناديق الاقتراع ستندثر عند تفجر الخلافات".
وتابع عماد بن حليمة " النهضة ستعيش انشقاقات و السيناريو الذي عرفه ندّاء تونس".


يذكر أنه حسب النظام الداخلي لحركة النهضة لا يمكن لراشد الغنوشي الضلوع بولاية أخرى في رئاسة الحركة.


  
  
     
  
rtt-7277a3c301ef3f9e6405167f0e42abc3-2019-08-06 12:19:39






0 de 0 commentaires pour l'article 187021



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 06 أوت 2019 | 5 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:01 19:23 16:13 12:32 05:29 03:49
38°
 38° % 34 :الرطــوبة
تونــس 28°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
38°-2843°-2939°-2738°-2438°-25
  • Avoirs en devises
    16301,9

  • (5 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19916 DT        1$ =2,88240 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 août)   911,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565094593|187021 2009|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires