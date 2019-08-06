عماد بن حليمة: النهضة ستندثر سنة 2020 بمجرد ابتعاد راشد الغنوشي... هانا صابرين

Mardi 06 Août 2019
باب نات - قال المحامي عماد بن حليمة الاثنين 5 أوت أنه يتوقع اندثار حركة النهضة من المشهد السياسي التونسي وتفككها سنة 2020 .
وأضاف عماد بن حليمة على قناة نسمة " راشد الغنوشي لن يستطيع رئاسة الحركة لولاية أخرى حسب النظام الداخلي وبالتالي ابتعاده عن الحركة سيفجر الخلافات بين قياداتها"، مضيفا " هانا صابرين ، ان لم تندثر النهضة عبر صناديق الاقتراع ستندثر عند تفجر الخلافات".
وتابع عماد بن حليمة " النهضة ستعيش انشقاقات و السيناريو الذي عرفه ندّاء تونس".
يذكر أنه حسب النظام الداخلي لحركة النهضة لا يمكن لراشد الغنوشي الضلوع بولاية أخرى في رئاسة الحركة.
وأضاف عماد بن حليمة على قناة نسمة " راشد الغنوشي لن يستطيع رئاسة الحركة لولاية أخرى حسب النظام الداخلي وبالتالي ابتعاده عن الحركة سيفجر الخلافات بين قياداتها"، مضيفا " هانا صابرين ، ان لم تندثر النهضة عبر صناديق الاقتراع ستندثر عند تفجر الخلافات".
وتابع عماد بن حليمة " النهضة ستعيش انشقاقات و السيناريو الذي عرفه ندّاء تونس".
يذكر أنه حسب النظام الداخلي لحركة النهضة لا يمكن لراشد الغنوشي الضلوع بولاية أخرى في رئاسة الحركة.
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Par:mandhouj (France )
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