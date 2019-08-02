حاتم بولبيار: الغنوشي والمرزوقي انتهى وقتهم والافضل ان يغادروا من الساحة السياسية قبل طردهم

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - قال القيادي السابق في حركة النهضة حاتم بولبيار خلال استضافته اليوم الجمعة على امواج اذاعة " اكسبرس اف ام" ان الدولة التونسية في حاجة إلى اشخاص من ذوي الكفاءات والخبرات العالية وراشد الغنوشي ومنصف المرزوقي انتهى وقتهم.
ووجه حاتم بولبيار كلامه للغنوشي والمرزوقي " الانسحاب السلمي افضل من الطرد العنيف من الساحة السياسية.
Credits Xpress FM
وقال بولبيار "انه لو كان في السلطة لتوجه إلى جل الموظفين الإداريين والبالغ عددهم 600 ألف موظف قائلا لهم إما أن تكونوا فاعلين أو أن تغادروا " كذلك بالمثل بالنسبة للسياسيين .
ووجه حاتم بولبيار كلامه للغنوشي والمرزوقي " الانسحاب السلمي افضل من الطرد العنيف من الساحة السياسية.
Credits Xpress FM
وقال بولبيار "انه لو كان في السلطة لتوجه إلى جل الموظفين الإداريين والبالغ عددهم 600 ألف موظف قائلا لهم إما أن تكونوا فاعلين أو أن تغادروا " كذلك بالمثل بالنسبة للسياسيين .
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Par:Matouchi (Tunisia )
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