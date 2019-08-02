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حاتم بولبيار: الغنوشي والمرزوقي انتهى وقتهم والافضل ان يغادروا من الساحة السياسية قبل طردهم

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - قال القيادي السابق في حركة النهضة حاتم بولبيار خلال استضافته اليوم الجمعة على امواج اذاعة " اكسبرس اف ام" ان الدولة التونسية في حاجة إلى اشخاص من ذوي الكفاءات والخبرات العالية وراشد الغنوشي ومنصف المرزوقي انتهى وقتهم.
ووجه حاتم بولبيار كلامه للغنوشي والمرزوقي " الانسحاب السلمي افضل من الطرد العنيف من الساحة السياسية.




Credits Xpress FM


وقال بولبيار "انه لو كان في السلطة لتوجه إلى جل الموظفين الإداريين والبالغ عددهم 600 ألف موظف قائلا لهم إما أن تكونوا فاعلين أو أن تغادروا " كذلك بالمثل بالنسبة للسياسيين .

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 186799

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 02 Août 2019 à 11h 46m |           
لا أوافقه الرأي.
الأصل التجاري السياسي(أو التجربة السياسية) لا يموت. والسياسة ماهيش كرة قدم يتم فيها الاعتزال في 35 سنة. النضج السياسي يزداد بالتقدم في العمر. راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي (يمثّلان خطان متوازيان لا يلتقيان إلاّ بإذن الله وإذا التقيا فلا حول ولا قوّة إلاّ بالله)وهما في 77 و90 جنّبا البلاد حربا أهلية. فالحنكة السياسية والدهاء السياسي والحكمة في تسيير الأمور كل هذه الأمور لا تأتي من فراغ أو فجأة وإنّما هي تأتي من تراكم التجارب. وتراكم التجارب
يلزمها وقت ولا تحصل إلاّ بالتقدّم في العمر.

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 02 Août 2019 à 11h 42m |           
عنادهما للبقاء في الساحة السياسية هو لمجرد الصراع الإيديولوجي

Karimyousef  (France)  |Vendredi 02 Août 2019 à 11h 24m |           
Il a entièrement raison.ces deux personnalités seront plus utiles en donnant des conseils et d' assurer des rôles de dialogue et de médiation que de se lancer dans un combat électoral,perdu d'avance.



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