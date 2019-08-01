في البحيرة.. براكاج للمكلف بالعلاقات العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب وسلبه 10الاف دينار

Jeudi 01 Août 2019



باب نات

- اكدت اليوم مصادر مطلعة لباب نات ان اعوان فرقة الشرطة العدلية بالبحيرة تمكنوا في ظرف زمني وجيز من القبض على نفر اصيل جهة حي الزهور نفذ براكاج للمكلف بالعلاقات العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب حيث ترصده بجهة البحيرة يحمل ظرفا به اموال فانقض عليه الا ان المنضرر تمسك به قبل أت يتمكن المتهم من نطر مبلغ 10الاف دينار ثم تحصن بالفرار على متن دراجته النارية ...وبتفتيش منزل المتهم تم حجز كميات من المخدرات داخل منزله بعرضه على الشاكي تعرف عليه منذ الوهلة الأولى فتم الاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه..