محمد بوغلاب: بعد الثورة الطماع الى كان تجمعي دخل الحمام واصبح ازرق نهضاوي

Mercredi 17 Juillet 2019
باب نات - قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة التاسعة ان البعض يريد تهويل صورة النهضة وجعلها حزب متناسق ليتضح ان ذلك غير صحيح في اطار الخلافات الاخيرة.
وقال محمد بوغلاب " بعد الثورة الطماع الى كان تجمعي "لهماق" دخل الحمام واصبح ازرق نهضاوي للحصول على منصب".
وتابع بوغلاب " بعد الثورة عديدون من دخلوا النهضة ليسوا عقائديين وسيتركونها في اول محنة.
وقال محمد بوغلاب " بعد الثورة الطماع الى كان تجمعي "لهماق" دخل الحمام واصبح ازرق نهضاوي للحصول على منصب".
وتابع بوغلاب " بعد الثورة عديدون من دخلوا النهضة ليسوا عقائديين وسيتركونها في اول محنة.
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|Tunisie
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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