محمد بوغلاب: بعد الثورة الطماع الى كان تجمعي دخل الحمام واصبح ازرق نهضاوي

Mercredi 17 Juillet 2019



باب نات

- قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلة على قناة التاسعة ان البعض يريد تهويل صورة النهضة وجعلها حزب متناسق ليتضح ان ذلك غير صحيح في اطار الخلافات الاخيرة.وقال محمد بوغلاب " بعد الثورة الطماع الى كان تجمعي "لهماق" دخل الحمام واصبح ازرق نهضاوي للحصول على منصب".وتابع بوغلاب " بعد الثورة عديدون من دخلوا النهضة ليسوا عقائديين وسيتركونها في اول محنة.