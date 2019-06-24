عبد الكريم الهاروني لحمادي الجبالي: النهضة ليست صندوق دعم وإذا قررنا دعم مرشح طبعا لن تكون أنت

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- قال رئيس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني ، إنه يستبعد دعم حركة النهضة للمترشح المستقل حمادي الجبالي القيادي السابق بها.وتابع الهاروني الاثنين 24 جوان انه اذا قررت النهضة دعم مترشح من خارجها فأنه لن يكون حمادي الجبالي.وقال "النهضة لن تدعم الجبالي و لسنا صندوق دعم ..سندعم من يستحق دعمنا و ليس هذا وضع حمادي الجبالي".وكان حمادي الجبالي وبعض قيادات النهضة قد اشاروا في حوارات الاسبوع الماضي ان الجبالي سيستفيد من الخزان الانتخابي للنهضة بحكم منصبه السابق بها،.