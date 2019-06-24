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صحبي بن فرج: انتخابات بلدية اسطنبول دليل على أن هزم الاسلاميين ممكن دون تخريب أو انقلاب أوعمالة

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - قال الاثنين 24 جوان، النائب عن كتلة الائتلاف الوطني صحبي بن فرج إن انتخابات بلدية اسطنبول دليل على أن الانتصار على الاسلاميين ممكن وبالديمقراطية.

وأضاف بن فرج في تدوينة فايسبوكية " ليس هناك مثال أوضح عن تمتع المرشح الاسلامي بامتياز الانتماء للسلطة، وبامتياز عضوية الحكومة ، وبتوفّر مكينة اعلامية ومالية وسياسية وحزبية ضخمة".


وقارن بين الحالة التونسية والتركية وقال " لو قررت المحكمة عندنا إعادة الانتخابات كما وقع في تركيا، لكنا شاهدنا الأحزاب تنسحب منها ولكنَّا عشنا الدعوات الملحّة لمقاطعتها.

وتابع قائلا " انتصروا في اسطنبول، ولَم يكونوا بحاجة الى الدعوة الى انقلاب أو مساندة انقلاب ولا التخريب ولا العمالة للخارج ولا التمويل الأجنبي ولا الشعبوية ولا الحملات الممولة من الخارج وخاصة بلا خطاب إيديولوجي عقيم : فقط البراڤماتية والعمل والتخطيط والإيمان بالهدف والتوحيد".
يذكر أن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم خسرمعركة السيطرة على بلدية اسطنبول، بعد إعادة إجراء انتخابات البلدية بفوز مرشح حزب المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 184517

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 24 Juin 2019 à 13h 33m |           
يذكرنا بموقف فرنسا في الظاهر مع الشرعية وعلى الأرض يتباهى بأخذ الصور مع حفتر المطلوب للعدالة الدولية يعني -"أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب"

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 24 Juin 2019 à 13h 26m |           
كلام سليم لكن ...
لا ننسى ان إمام أوغلو.. متدين أوصلته المعارضة العلمانية لعرش إسطنبول
فعندما ترشح المعارضة في تونس متدينين اشياء كثيرة ستتغير حتما



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Ouganda 3 1 1 0 0 2
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Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
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Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
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