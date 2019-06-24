صحبي بن فرج: انتخابات بلدية اسطنبول دليل على أن هزم الاسلاميين ممكن دون تخريب أو انقلاب أوعمالة

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - قال الاثنين 24 جوان، النائب عن كتلة الائتلاف الوطني صحبي بن فرج إن انتخابات بلدية اسطنبول دليل على أن الانتصار على الاسلاميين ممكن وبالديمقراطية.
وأضاف بن فرج في تدوينة فايسبوكية " ليس هناك مثال أوضح عن تمتع المرشح الاسلامي بامتياز الانتماء للسلطة، وبامتياز عضوية الحكومة ، وبتوفّر مكينة اعلامية ومالية وسياسية وحزبية ضخمة".
وقارن بين الحالة التونسية والتركية وقال " لو قررت المحكمة عندنا إعادة الانتخابات كما وقع في تركيا، لكنا شاهدنا الأحزاب تنسحب منها ولكنَّا عشنا الدعوات الملحّة لمقاطعتها.
وتابع قائلا " انتصروا في اسطنبول، ولَم يكونوا بحاجة الى الدعوة الى انقلاب أو مساندة انقلاب ولا التخريب ولا العمالة للخارج ولا التمويل الأجنبي ولا الشعبوية ولا الحملات الممولة من الخارج وخاصة بلا خطاب إيديولوجي عقيم : فقط البراڤماتية والعمل والتخطيط والإيمان بالهدف والتوحيد".
يذكر أن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم خسرمعركة السيطرة على بلدية اسطنبول، بعد إعادة إجراء انتخابات البلدية بفوز مرشح حزب المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو.
وأضاف بن فرج في تدوينة فايسبوكية " ليس هناك مثال أوضح عن تمتع المرشح الاسلامي بامتياز الانتماء للسلطة، وبامتياز عضوية الحكومة ، وبتوفّر مكينة اعلامية ومالية وسياسية وحزبية ضخمة".
وقارن بين الحالة التونسية والتركية وقال " لو قررت المحكمة عندنا إعادة الانتخابات كما وقع في تركيا، لكنا شاهدنا الأحزاب تنسحب منها ولكنَّا عشنا الدعوات الملحّة لمقاطعتها.
وتابع قائلا " انتصروا في اسطنبول، ولَم يكونوا بحاجة الى الدعوة الى انقلاب أو مساندة انقلاب ولا التخريب ولا العمالة للخارج ولا التمويل الأجنبي ولا الشعبوية ولا الحملات الممولة من الخارج وخاصة بلا خطاب إيديولوجي عقيم : فقط البراڤماتية والعمل والتخطيط والإيمان بالهدف والتوحيد".
يذكر أن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم خسرمعركة السيطرة على بلدية اسطنبول، بعد إعادة إجراء انتخابات البلدية بفوز مرشح حزب المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو.
2 de 2 commentaires pour l'article 184517
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 20:35 أسود السنغال تجتاز تنزانيا في أمم إفريقيا
- Hier 17:43 المغرب تخطف ناميبيا بهدف قاتل في أمم إفريقيا
- Hier 17:41 محمد ولد الغزواني.. رئيسا لموريتانيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:13
|12:29
|05:00
|03:04
|
30°
|29°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-21
|34°-24
|34°-24
|33°-24
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
(135 908) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 95 610) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 316) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 797) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 584) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 63 229) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 494) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 388) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 632) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 547) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 114) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 320) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 822) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 328) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 005) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 36 594) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 472) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 36 125) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 35 511) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 533) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: صحبي بن فرج: انتخابات بلدية اسطنبول دليل على أن هزم الاسلاميين ممكن دون تخريب أو انقلاب أوعمالة