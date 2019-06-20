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الامام حسن الشلغومي يعانق افيخاي ادرعي ويدعو لاسرائيل بالنصر

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - اثار الامام التونسي المثير للجدل حسن الشلغومي جدلا بسبب حضوره وعناقه لعدد من الجنود الإسرائيليين اثناء زيارته لتل ابيب.
وظهر حسن الشلغومي وهو يعانق المتحدث الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي وجنرالا اسرائيليا اخر.

وقال الشلغومي " ان اسرائيل لا تعادي المسلمين وانها فقط تحارب الإرهابيين مثل حزب الله وحماس والحوثيين والنظام الايراني متابعا " اسرائيل ستجلب الامان والسلام للمنطقة وللمسلمين.


ودعا حسن الشلغومي بالنصر لاسرائيل ليجيبه ادرعي " انتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة اوالحدود الشمالية.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184271

RIADH  (France)  |Jeudi 20 Juin 2019 à 12h 22m |           
ديما فاضحنا، شفتو توا فاش نعانيو هنا



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