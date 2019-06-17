أحمد صواب: النداء بشقيه لن يشارك مبدئيا في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - أفاد القاضي الإداري السابق والناشط في المجتمع المدني أحمد صواب، بأن تصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية بتونس عماد الغابري بخصوص الحكم الاستئنافي الصادر حول طعن شقي نداء تونس في قرار هيئة الانتخابات إسقاط قائمتيهما في دائرة باردو الانتخابية، مشيرا الى ان النداء بشقّيه 'انتهى' وإلى أنهما لن يشاركا مبدئيا في الانتخابات القادمة التشريعية منها والرئاسية.
وأوضح صواب في تصريح للشارع المغاربي ، أن استتباعات الحكم الاستئنافي الذي قال أنه نهائي وباتّ تهمّ أساسا الطرف الذي سيتقدم باسم الحزب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مشددا على ان حكم المحكمة أكد ان لا صفة قانونية لتمثيل الحزب لأي من الشقين وانه بذلك لن يشاركا مبدئيا في الانتخابات القادمة، وفق ما نقلت صحيفة الشارع المغاربي، اليوم الأحد .
واعتبر صواب ، أن المحكمة الإدارية تحملت مسؤوليتها الكاملة، مذكّرا بأن رئاسة الحكومة رحّلت ملف النزاع بين الشقين إلى الهيئة العليا للانتخابات وبأن الهيئة رحلت بدورها الملف إلى المحكمة الإدارية مبرزا ان الحكم الاستئنافي الصادر عنها باتّ ونهائي وانه لا يمكن حتى للجلسة العامة الانتخابية ان تغيّره وانه يقيّد هيئة الانتخابات والقاضي العدلي والمالي.
وابرز ان الحل الثالث هو ان يتم التوصل الى اتفاق بين الشقين بخصوص اشكال الممثل القانوني.
وأوضح صواب في تصريح للشارع المغاربي ، أن استتباعات الحكم الاستئنافي الذي قال أنه نهائي وباتّ تهمّ أساسا الطرف الذي سيتقدم باسم الحزب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مشددا على ان حكم المحكمة أكد ان لا صفة قانونية لتمثيل الحزب لأي من الشقين وانه بذلك لن يشاركا مبدئيا في الانتخابات القادمة، وفق ما نقلت صحيفة الشارع المغاربي، اليوم الأحد .
واعتبر صواب ، أن المحكمة الإدارية تحملت مسؤوليتها الكاملة، مذكّرا بأن رئاسة الحكومة رحّلت ملف النزاع بين الشقين إلى الهيئة العليا للانتخابات وبأن الهيئة رحلت بدورها الملف إلى المحكمة الإدارية مبرزا ان الحكم الاستئنافي الصادر عنها باتّ ونهائي وانه لا يمكن حتى للجلسة العامة الانتخابية ان تغيّره وانه يقيّد هيئة الانتخابات والقاضي العدلي والمالي.
وابرز ان الحل الثالث هو ان يتم التوصل الى اتفاق بين الشقين بخصوص اشكال الممثل القانوني.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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