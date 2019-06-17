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استقالة محمد غراد عضو مكتب العلاقات الخارجية لحركة النهضة

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
باب نات - أعلن القيادي في حركة النهضة محمد غراد تقديمه إستقالته من مسؤولياته ضمن مكتب العلاقات الخارجية للحركة.
وأرجع غراد إستقالته ''لأسباب يحتفظ بها لنفسه في الوقت الحالي''، وفق ما دونه عبر صفحته على فايسبوك.
وكان محمد غراد لم يوفق في المنافسة على رئاسة قائمة حزب حركة النهضة في الإنتخابات التشريعية القادمة .



  
  
     
  
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