يوسف الصديق: صلاة الجمعة ليست فرضا وهي غير موجودة أصلا

Dimanche 16 Juin 2019



باب نات

- قال المفكر يوسف الصديق الأحد 16 جوان أن للتونسي مفهوم خاطئ بخصوص صلاة الجمعة.وقال يوسف الصديق خلال استضافته في حواري على راديو ماد مع الاعلامي لطفي العماري أن صلاة الجمعة ليست فرضا كما يعتقدالتونسيون وليست موجودة أصلا"، مضيفا " هي صلاة كبقية الصلوات". وان كان لا بد منها فلتكن عند الفجر.وتابع يوسف الصديق " لابد من اصلاح المفاهيم الخاطئة التي يحملها التونسيونّ.كما انتقد يوسف الصديق استعمال مكبرات الصوت في أذان المساجد ...