Lundi 10 Juin 2019
باب نات - عقدت الاثنين 10 جوان لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب برئاسة النائب عبد اللطيف المكي جلسة علنية مفتوحة للعموم والصحافة.
وقال النائب ياسين العياري الذي حضر كضيف أنه سمع خلال هذه الجلسة كلاما غريبا بخصوص وزارة الداخلية اعتبره بمثابة الكارثة.
وتحدّث العياري عن "تورط كبار قيادات أمنية في الدعارة، "مدونين" تخدم عند الداخلية، شقوق في الداخلية تخدم عند رجال أعمال, حقن عون أمن تحدّث عن كمال اللطيف بمادة مجهولة، تجسس وتسريب معطيات للخارج.. فلوس.. قيادات أمنية تسجل لبعضها البعض وتقوم بتسريبها، رشاوي داخلة فيها محامين، خور و تلفيق في القرجاني، تنصت غير قانوني".
وعلّق العياري مندهشا " كارثة إن صح! توة هذه دولة؟ ما هذا! الداخلية المفروض تحمينا، لا تقدر على حماية نفسها من نفسها؟؟؟".
وقال النائب ياسين العياري الذي حضر كضيف أنه سمع خلال هذه الجلسة كلاما غريبا بخصوص وزارة الداخلية اعتبره بمثابة الكارثة.
وتحدّث العياري عن "تورط كبار قيادات أمنية في الدعارة، "مدونين" تخدم عند الداخلية، شقوق في الداخلية تخدم عند رجال أعمال, حقن عون أمن تحدّث عن كمال اللطيف بمادة مجهولة، تجسس وتسريب معطيات للخارج.. فلوس.. قيادات أمنية تسجل لبعضها البعض وتقوم بتسريبها، رشاوي داخلة فيها محامين، خور و تلفيق في القرجاني، تنصت غير قانوني".
وعلّق العياري مندهشا " كارثة إن صح! توة هذه دولة؟ ما هذا! الداخلية المفروض تحمينا، لا تقدر على حماية نفسها من نفسها؟؟؟".
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Par:MedTunisie ( )
Sur: لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان : في الداخلية، شقوق وقيادات متورّطة في الدعارة، رشاوي، تلفيق للتهم وتسريب لأسرار أمنية