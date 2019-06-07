المنصف عبلة: غنينا في إسرائيل ''وماهيش جريمة''

Vendredi 07 Juin 2019
باب نات - قال الفنان المنصف عبلة في حوار ببرنامج " عبدلي شو"على قناة التاسعة انه لم يرتكب جريمة نكراء بذهابه الى إسرائيل للغناء الى الجالية اليهودية التونسية هنالك.
وأضاف المنصف عبلة " لم أسافر الى إسرائيل لغايات سياسية وانما ذهبت لتقديم أغاني متابعا " الإسرائيليون يزوروننا في جربة ونحن نزورهم للعمل وتقديم الفن لا أكثر ولا اقل.
وتابع المنصف عبلة " كنت اظن اني سأذهب الى فلسطين وقررت ان اقوم بركعتين في المسجد الأقصى فاذا بي في ايلات "اين الفن والسلام والبذخ".
وأضاف المنصف عبلة " لم أسافر الى إسرائيل لغايات سياسية وانما ذهبت لتقديم أغاني متابعا " الإسرائيليون يزوروننا في جربة ونحن نزورهم للعمل وتقديم الفن لا أكثر ولا اقل.
وتابع المنصف عبلة " كنت اظن اني سأذهب الى فلسطين وقررت ان اقوم بركعتين في المسجد الأقصى فاذا بي في ايلات "اين الفن والسلام والبذخ".
En continu
- Hier 23:06 قتلى وجرحى في مواجهات قبلية جنوبي ليبيا
- Hier 22:39 قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الرياضية
- Hier 22:31 نحب المغرب وناس المغرب ونساء المغرب..
- Hier 21:31 الأستاذ ساسي بن حليمة في ذمة الله
- Hier 11:20 وفاة نائب رئيس اتحاد تطاوين محمد الغول
- Hier 09:55 في عيد ميلادها 38.. هل مازالت النهضة قوية ؟
- Hier 18:53 صدق ماركس وهو كذوب..
- Hier 16:23 بطولة المغرب - الوداد البيضاوي يحرز اللقب
- Hier 12:55 المصري محمد معروف يدير لقاء تونس والعراق
- Hier 12:04 الجهيناوي في زيارة عمل إلى نيويورك
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:03
|19:38
|16:09
|12:25
|04:59
|03:05
|
31°
|37°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|37°-24
|40°-27
|40°-28
|32°-21
|28°-20
Follow @babnet_Tunisie
( 74 250) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 370) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 65 508) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 53 941) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 096) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 40 037) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 756) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 39 116) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 38 154) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 313) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 517) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 137) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 215) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 819) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 429) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 315) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 32 883) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 420) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 232) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 30 213) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
Par:ahmed01 (France )
Sur:المجلس العسكري السوداني يعلن استعداده للتفاوض وفتح صفحة جديدة