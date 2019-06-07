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المنصف عبلة: غنينا في إسرائيل ''وماهيش جريمة''

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
باب نات - قال الفنان المنصف عبلة في حوار ببرنامج " عبدلي شو"على قناة التاسعة انه لم يرتكب جريمة نكراء بذهابه الى إسرائيل للغناء الى الجالية اليهودية التونسية هنالك.
وأضاف المنصف عبلة " لم أسافر الى إسرائيل لغايات سياسية وانما ذهبت لتقديم أغاني متابعا " الإسرائيليون يزوروننا في جربة ونحن نزورهم للعمل وتقديم الفن لا أكثر ولا اقل.
وتابع المنصف عبلة " كنت اظن اني سأذهب الى فلسطين وقررت ان اقوم بركعتين في المسجد الأقصى فاذا بي في ايلات "اين الفن والسلام والبذخ".






  
  
     
  
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