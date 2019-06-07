المنصف عبلة: غنينا في إسرائيل ''وماهيش جريمة''

Vendredi 07 Juin 2019



باب نات

- قال الفنان المنصف عبلة في حوار ببرنامج " عبدلي شو"على قناة التاسعة انه لم يرتكب جريمة نكراء بذهابه الى إسرائيل للغناء الى الجالية اليهودية التونسية هنالك.وأضاف المنصف عبلة " لم أسافر الى إسرائيل لغايات سياسية وانما ذهبت لتقديم أغاني متابعا " الإسرائيليون يزوروننا في جربة ونحن نزورهم للعمل وتقديم الفن لا أكثر ولا اقل.وتابع المنصف عبلة " كنت اظن اني سأذهب الى فلسطين وقررت ان اقوم بركعتين في المسجد الأقصى فاذا بي في ايلات "اين الفن والسلام والبذخ".