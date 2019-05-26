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قناة bbc تبث فيديو للقاء يهودية غادرت تونس بصديقة طفولتها المسلمة في كنيس الغريبة

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
باب نات - بثت قناة bbc شريط فيديو يظهر لقاء يهودية غادرت تونس بصديقة طفولتها المسلمة في كنيس الغريبة بعد طول غياب.
ويظهر الفيديو دموع الفرح التي غمرت الصديقتين في مشهد مؤثر.




  
  
     
  
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