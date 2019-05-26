قناة bbc تبث فيديو للقاء يهودية غادرت تونس بصديقة طفولتها المسلمة في كنيس الغريبة

Dimanche 26 Mai 2019



باب نات

- بثت قناة bbc شريط فيديو يظهر لقاء يهودية غادرت تونس بصديقة طفولتها المسلمة في كنيس الغريبة بعد طول غياب.ويظهر الفيديو دموع الفرح التي غمرت الصديقتين في مشهد مؤثر.