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الصحفية بالاذاعة الوطنية بثينة قويعة : غلق المقاهي في رمضان استبداد وأنا فاطرة ومن حقّي..

Mardi 21 Mai 2019

Mardi 21 Mai 2019
باب نات - عبرت الثلاثاء 21 ماي، الصحفية بالاذاعة الوطنية بثينة قويعة عن غضبها بسبب غلق المقاهي في شهر رمضان وقالت مغتاضة "زيدوا أفرضوا علينا رمضان".
وتابعت متحدّثة عن تجربتها "قهاوي مغلقة تدخللها تلقى عدد كبير من المواطنين يمارسون حقهم في عدم الصوم داخل الفضاءات المختنقة بالدخان ،ورغم ذلك أجمل وألذ قهوة أشربها".
وأضافت متحدّية "زيدوا أفرضوا علينا إستبدادكم وسنزيد في كسر الحواجز فاطرة ومن حقّي في الفضاءات العامة المفتوحة".


وسخر عديد النشطاء من تدوينة الصحفية المذكورة بالقول "تي أفطر على روحك شكون شدّك" وعلّق آخرون متهكّمين "بعض من يعتبرون أنفسهم من النخبة المثقفة يعيشون معارك دونكيشوتية لا نهاية لها".


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 182727

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 21 Mai 2019 à 19h 25m |           
بصراحة من حقها أن تفطر في رمضان لكن .ليس من حقها تحويل الوجهة عن طوبال . لا للماكينة .

IndependentMen  ()  |Mardi 21 Mai 2019 à 18h 39m |           

وإذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم. فحسبه جهنم ولبئس المهاد ..

إذا تولى فقصد إلى الإفساد في الأرض; وأهلك الحرث والنسل; ونشر الخراب والدمار; وأخرج ما يعتمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد.. إذا فعل هذا كله ثم قيل له: اتق الله . تذكيرا له بخشية الله والحياء منه والتحرج من غضبه.. أنكر أن يقال له هذا القول; واستكبر أن يوجه إلى التقوى وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأ وأن يوجه إلى صواب. وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخير ولكن بالإثم . فاستعز بالإجرام والذنب والخطيئة، ورفع رأسه في وجه الحق الذي يذكر به، وأمام
الله بلا حياء منه; وهو الذي كان يشهد الله على ما في قلبه; ويتظاهر بالخير والبر والإخلاص والتجرد والاستحياء! إنها لمسة تكمل ملامح الصورة، وتزيد في قسماتها وتمييزها بذاتها.. وتدع هذا النموذج حيا يتحرك. تقول في غير تردد: هذا هو. هذا هو الذي عناه القرآن! وأنت تراه أمامك ماثلا في الأرض الآن وفي كل آن

وفي مواجهة هذا الاعتزاز بالإثم; واللدد في الخصومة; والقسوة في الفساد والفجور في الإفساد..

في مواجهة هذا كله يجبهه السياق باللطمة اللائقة بهذه الجبلة النكدة:

فحسبه جهنم، ولبئس المهاد! ..



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