عبير موسي: رشدي علوان انضم إلى الحزب لتخليص تونس من كبوتها

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عن انضمام الفنان الاستعراضي رشدي علوان إلى الحزب.
وقالت عبير موسي في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك “رشدي علوان أحد الفنانين الذين اقتنعوا بتوجهات حزب الآباء والأجداد وانضم إلى مسيرة النضال من أجل تخليص تونس من كبوتها".
وأوضحت موسي أن الحزب فتح الباب خلال استعراضه برنامجه الثقافي فنانين ومثقفين وخيرة الوطنيين، مرحبة بانضمام “كل أبناء وبنات تونس الغيورين على بلادهم
وقد أرفقت موسي خبر الاعلان عن انضمام الفنان الاستعراضي للحزب الدستوري بمقطع فيديو لوصلة غنائية قدمها هذا الفنان خلال سهرة رمضانية نظمها الحزب قال انها “تندرج في إطار تواصله مع هياكله والقرب منهم وتوطيد اللحمة بينهم لمواجهة تحديات المرحلة القادمة”.
وقالت عبير موسي في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك “رشدي علوان أحد الفنانين الذين اقتنعوا بتوجهات حزب الآباء والأجداد وانضم إلى مسيرة النضال من أجل تخليص تونس من كبوتها".
وأوضحت موسي أن الحزب فتح الباب خلال استعراضه برنامجه الثقافي فنانين ومثقفين وخيرة الوطنيين، مرحبة بانضمام “كل أبناء وبنات تونس الغيورين على بلادهم
وقد أرفقت موسي خبر الاعلان عن انضمام الفنان الاستعراضي للحزب الدستوري بمقطع فيديو لوصلة غنائية قدمها هذا الفنان خلال سهرة رمضانية نظمها الحزب قال انها “تندرج في إطار تواصله مع هياكله والقرب منهم وتوطيد اللحمة بينهم لمواجهة تحديات المرحلة القادمة”.
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