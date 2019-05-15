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عبير موسي: رشدي علوان انضم إلى الحزب لتخليص تونس من كبوتها

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عن انضمام الفنان الاستعراضي رشدي علوان إلى الحزب.

وقالت عبير موسي في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك “رشدي علوان أحد الفنانين الذين اقتنعوا بتوجهات حزب الآباء والأجداد وانضم إلى مسيرة النضال من أجل تخليص تونس من كبوتها".
وأوضحت موسي أن الحزب فتح الباب خلال استعراضه برنامجه الثقافي فنانين ومثقفين وخيرة الوطنيين، مرحبة بانضمام “كل أبناء وبنات تونس الغيورين على بلادهم


وقد أرفقت موسي خبر الاعلان عن انضمام الفنان الاستعراضي للحزب الدستوري بمقطع فيديو لوصلة غنائية قدمها هذا الفنان خلال سهرة رمضانية نظمها الحزب قال انها “تندرج في إطار تواصله مع هياكله والقرب منهم وتوطيد اللحمة بينهم لمواجهة تحديات المرحلة القادمة”.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 182354

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 14h 12m |           
خبر مؤسف للغاية ويبدو أن الانتخابات قد انتهت وحسمت قبل أن تبدأ فالسوبرمان خير الانضمام لعبير ومن العبث ومضيعة للوقت دخول النهضة وحزب الشاهد في منافسة غير متكافئة اطلاقا .ومن الأفضل الاستعداد لانتخابات 2024.

Amor2  (Switzerland)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 13h 56m |           
شوفو هاك الفنان الذي إنظم إلى حزب المفلسين....!!!! وكأنها تتحدث عن مايكل جاكسن!!!!
جدير بها أن تقول لقد إنظمت الفنانة العالمية رشيدة العلوانية لحزب التعاسة تحديا في الخوانجية....

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 13h 28m |           
هي تشطح على أغنية "الله أحد الله أحد وبن علي ما كيفو حد" وهو يشطح على طار بوفلس. وعريان مع عريان تلاقو في حزب الدستوري الحر



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