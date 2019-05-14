Mardi 14 Mai 2019
باب نات - كشف الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" ان هناك اتصالات بين رئاسة الجمهورية وطرف أجنبي لعودة بن علي إلى بلاده.
وشدد مرزوق على أنه من حق بن علي العودة إلى تونس، مبينا أنه يجب مواصلة الإجراءات الخاصة بقضايا الأموال والإجراءات المتعلقة بإنصاف الضحايا.
وبين أن الطابع الإنساني يطرح نفسه في موضوع بن علي، مجددا تأكيده على أن هناك أخبار تؤكد أن بن علي مريض وأن هناك اتصالات في هذا السياق على مستوى الدول.
وصرّح ضيف الماتينال أن لديه الشرعية الأخلاقية للحديث عن عودة بن علي، خاصة وأنه لم يكن في نظامه ولم يكن ينتمي لحزبه.
وكشف أنه طرح الموضوع مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرا إلى وجود طرف سياسي قام باتصالات لتبني الموضوع.
وشدد مرزوق على أنه من حق بن علي العودة إلى تونس، مبينا أنه يجب مواصلة الإجراءات الخاصة بقضايا الأموال والإجراءات المتعلقة بإنصاف الضحايا.
وبين أن الطابع الإنساني يطرح نفسه في موضوع بن علي، مجددا تأكيده على أن هناك أخبار تؤكد أن بن علي مريض وأن هناك اتصالات في هذا السياق على مستوى الدول.
وصرّح ضيف الماتينال أن لديه الشرعية الأخلاقية للحديث عن عودة بن علي، خاصة وأنه لم يكن في نظامه ولم يكن ينتمي لحزبه.
وكشف أنه طرح الموضوع مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرا إلى وجود طرف سياسي قام باتصالات لتبني الموضوع.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: محسن مرزوق: هناك اتصالات بين رئاسة الجمهورية وطرف أجنبي لاعادة بن علي