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محسن مرزوق: هناك اتصالات بين رئاسة الجمهورية وطرف أجنبي لاعادة بن علي

Mardi 14 Mai 2019

Mardi 14 Mai 2019
باب نات - كشف الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" ان هناك اتصالات بين رئاسة الجمهورية وطرف أجنبي لعودة بن علي إلى بلاده.
وشدد مرزوق على أنه من حق بن علي العودة إلى تونس، مبينا أنه يجب مواصلة الإجراءات الخاصة بقضايا الأموال والإجراءات المتعلقة بإنصاف الضحايا.
وبين أن الطابع الإنساني يطرح نفسه في موضوع بن علي، مجددا تأكيده على أن هناك أخبار تؤكد أن بن علي مريض وأن هناك اتصالات في هذا السياق على مستوى الدول.
وصرّح ضيف الماتينال أن لديه الشرعية الأخلاقية للحديث عن عودة بن علي، خاصة وأنه لم يكن في نظامه ولم يكن ينتمي لحزبه.

وكشف أنه طرح الموضوع مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرا إلى وجود طرف سياسي قام باتصالات لتبني الموضوع.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 182289

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 14 Mai 2019 à 10h 44m |           
عمليات سطو بين بقايا النداء فالشاهد يسطو على ارث السبسي والمليون مرا ومرزوق يحاول تحويل وجهة مكتسبات عبير ليتحول رجوع المخلوع لبرنامج انتخابي حتى وان كان وهميا .

Devil  (France)  |Mardi 14 Mai 2019 à 10h 23m |           
Renvoyer ZABA n'est qu'une carte à jouer pour KSA et UAE pour espérer déstabiliser la Tunisie et c'est leur ghoulem Marzouk qui est chargé de ce sale boulot...Mar5sek!







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