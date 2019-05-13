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منظمة أنا يقظ: 160 نقابيا في ال transtu يتسببّون في خسائر للشركة ب3 مليارات ونصف سنويا

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - نشرت الاثنين 13 ماي، منظمة أنا يقظ مقالا يحمل عنوان "160 نقابيا يتقاضون أجورا عن ساعات عمل وهمية" تحدّثت فيه عن 160 نقابي بشركة نقل تونس يكبّدون خسائر بالمليارات للشركة بسبب ساعات العمل الوهمية.

وكشفت المنظمة أن النقابيين الذين ينتمون لمختلف النقابات الأساسية بالشركة يتمتعون بثماني ساعات عمل وهميّة بصفة يوميّة منذ مايقارب السنة والنصف.
وأوضحت أنا يقظ أن شركة نقل تونس تتكبد خسائر تقدر ب 8000 دينار يوميا بسبب ساعات العمل الوهمية مشيرة إلى أن مجموع الخسائر الماليّة التي تتكبّدها الشركة بسبب عدم مزاولة النقابيين لمهامّهم، تقدّر بـ3ملايين و465 ألف دينار سنويّا دون احتساب المنح والإمتيازات التي يتمتّعون بها.


  
  
     
  
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