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حاتم العشي: فما ناس معملة باش تربح الانتخابات التشريعية والرئاسية بالفايسبوك

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - ندد رئيس لجنة الإشراف على عملية الاقتراع لحزب "تحيا تونس"حاتم العشيّ ، خلال حضوره اليوم الاثنين 22 أفريل 2019 عبر امواج " راديو ماد" بحملات السب والشتم التي طالته على مواقع التواصل الاجتماعي عندما كان على رأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو الآن بصفته على المشرف على عملية الاقتراع لحزب "تحيا تونس"".

وأضاف العشي ، أن "الفايسبوك" أصبح له تأثير كبير على المناخ السياسي والانتخابي في تونس ، قائلا "فما ناس معملة باش تربح الانتخابات التشريعية والرئاسية بالفايسبوك".




  
  
     
  
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