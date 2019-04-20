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اصابة مواطن في انفجار لغم بجبل عرباطة بقفصة اثناء عملية بحث الاهالي عن مواطن مفقود منذ شهر مارس المنقضي

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
باب نات - اصيب اليوم مواطن في جبل عرباطة بولاية قفصة في انفجار لغم اثناء عملية بحث الاهالي عن مواطن مفقود منذ شهر مارس المنقضي حسب اذاعة قفصة.

وقد تحول الاهالي للبحث عن المفقود بعد تداول صور ادعى تنظيم داعش الإرهابي أنها لشخص تم ذبحه في جبل عرباطة لمواطن أصيل قفصة كانت عائلته بلغت عن اختفائه منذ مارس الماضي


وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سفيان الزعق، اكد في تصريح لاذاعة قفصة في برنامج تحقيقات صباح امس أنه لا يمكن الحسم بعد في أن الصورة التي يتم تداولها هي لهذا المواطن المفقود.

وأشار الزعق إلى أن الوحدات الأمنية والعسكرية قامت بتمشيط المنطقة لأكثر من مرة لكنها لم تعثر عليه وتم إعلام النيابة العمومية بالموضوع فأصدرت بطاقة تفتيش في الغرض.

  
  
     
  
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