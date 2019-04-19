الشاهد يتسلّم التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - تسلّم الجمعة 19 أفريل، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة من طرف رئيسة الهيئة سهام بن سدرين.
كما تسلّم رئيس الحكومة التقارير السنوية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمجلس الأعلى للقضاء ورابطة حقوق الانسان.
وفي سياق الحديث عن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة تجدر الاشارة إلى أن رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي كان صرّح بأن رئاسة الحكومة ترفض تسلّم التقرير الختامي للهيئة الأمر الذي نفاه الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني الفاضل محفوظ .
كما تسلّم رئيس الحكومة التقارير السنوية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمجلس الأعلى للقضاء ورابطة حقوق الانسان.
وفي سياق الحديث عن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة تجدر الاشارة إلى أن رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي كان صرّح بأن رئاسة الحكومة ترفض تسلّم التقرير الختامي للهيئة الأمر الذي نفاه الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني الفاضل محفوظ .
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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