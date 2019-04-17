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حزب العمال يدعو الشعب إلى التجنّد وتصعيد النضال لكنس ''حكومة النهضة/الشاهد''

Mercredi 17 Avril 2019

Mercredi 17 Avril 2019
باب نات - دعا الاربعاء 17 أفريل، حزب العمال، الشعب التونسي إلى الوحدة والتجنّد وتصعيد النضال لكنس كل منظومة الفشل وعلى رأسها حكومة النهضة/الشاهد.

كما دعا الحزب في بيان له المؤسسة الأمنية الى التقيّد بالدستور ورفض التعليمات الحكومية لقمع التونسيين والعمل على حماية الحريات عوض انتهاكها.



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 180720

Karimyousef  (France)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 10h 58m |           
Il parle comme un individu immature et irresponsable.c'est quoi ça,c'est incurable.

Amir1  (Romania)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 09h 29m |           
ليس من أجل حمة - الي فات فيه الفوت- ولكن من اجل الرأي العام الذي يتابع وسائل الإعلام
كنس حكومة النهضة يعني ثورة شعبية جديدة تاتي بحزبه ليحل في الحكم محل حزب النهضة-
ربما يموت حمة خمس او عشر مرات وهذا الحلم لن يتحقق وعليه فمن الأفضل وأقل تكلفة
وعلى أسسس صحيحة أن يدعو حمة الهمامي الشعب ان ينتخبه والإنتخابات ليست ببعيدة
وهكذا يسحب البساط من تحت أقدام أي حزب كان...فالثورة تقوم على الإستبداد او الدكتاتورية
أما الحكم الفاشل فالتغيير يصير بالتصويت...وكفى الله المؤمنين شر القتال.

Mnasser57  (Austria)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 05h 35m |           


هدا هو مطلبط؟ مرفوض رفضا باتا

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 17 Avril 2019 à 22h 10m |           
كي يكون عندكم شعب يساندكم وقتها حل فمك و تكلم أما الآن شد بابوشتك و سكر فمك




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