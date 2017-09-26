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Politique

البحيري: بيان نعي حركة النهضة لمهدي عاكف لا علاقة له بالإخوان

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - أفاد رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري في حوار على قناة نسمة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017، أن إصدار حركة النهضة لبيان نعي لوفاة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين بمصر محمد مهدي عاكف، مساء يوم الجمعة الماضي إثر تدهور حالته الصحية بالسجن لا علاقة له بالإخوان المسلمين.

وأوضح البحيري إن حركة النهضة كانت ستصدر بيان نعي إذا توفي أي شخص في الظروف التي توفي فيها المرشد مهدي عاكف.
وقال نور الدين البحيري انه تعرض لعملية موت بطيء مشيرا الى أن الحركة لا يمكنها إلا أن تصدر بيان نعي إذا تعلق الأمر بحقوق الإنسان و احترام الحق البشري حتى لو كان المتوفي ماركسيا أو ليبراليا.



Publié le:2017-09-26 11:22:05

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 148205

Zama9tel  (Tunisia)  |Mardi 26 Septembre 2017 à 12h 07m |           
الراجل مات في ظروف مسترابة.. الله يرحمو.. ويصبر اهله..وكان الحركة باش تبقى تبرر في نعيها لموت سجين رأي وتخاف من تبعات قولة حق ماهو تسكت من الأول.. فهمنا اللي هي ما عندهاش علاقة بالمطالب الثورية.وما طالبين منها شي....



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