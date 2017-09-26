البحيري: بيان نعي حركة النهضة لمهدي عاكف لا علاقة له بالإخوان

Mardi 26 Septembre 2017

بــاب نــات - أفاد رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري في حوار على قناة نسمة اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017، أن إصدار حركة النهضة لبيان نعي لوفاة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين بمصر محمد مهدي عاكف، مساء يوم الجمعة الماضي إثر تدهور حالته الصحية بالسجن لا علاقة له بالإخوان المسلمين.



وأوضح البحيري إن حركة النهضة كانت ستصدر بيان نعي إذا توفي أي شخص في الظروف التي توفي فيها المرشد مهدي عاكف.

وقال نور الدين البحيري انه تعرض لعملية موت بطيء مشيرا الى أن الحركة لا يمكنها إلا أن تصدر بيان نعي إذا تعلق الأمر بحقوق الإنسان و احترام الحق البشري حتى لو كان المتوفي ماركسيا أو ليبراليا.







Publié le:2017-09-26 11:22:05

