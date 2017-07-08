سجال بين زياد العذاري وسامية عبّو بسبب تغيّب النواب عن الجلسة العامة

هذا وقد أثار تغيّب النواب عن الجلسة العامة غضب وزير التجارة زياد العذاري الذي لم يستسغ الأمر خاصة من النواب الذين وجهوا اليه أسئلة كتابية ليتغيّبوا بعد ذلك عن الحضور.
تذمر زياد العذاري من تغيّب النواب, جعل النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو تتدخل وتخاطب زياد العذاري قائلة " لا تدخل في باب المزايدات وعليك تلبية دعوة مجلس الشعب دون البحث عن أسباب تغيذب النواب".
Publié le:2017-07-08 21:28:05
Par:mandhouj (France )
Sur: كريم الهلالي: لا يجب الضغط على رئيس الحكومة من أي طرف نقابي أو سياسي بخصوص التحوير الوزاري المنتظر