سجال بين زياد العذاري وسامية عبّو بسبب تغيّب النواب عن الجلسة العامة

Samedi 08 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-08 21:28:05

- شهدت الجلسة العامة بمجلس الشعب للاستماع لكل من وزير التعليم العالي و البحث العلمي سليم خلبوس و وزير الثقافة محمد زين العابدين و وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري حضورا محتشما من قبل النواب حيث لم يتجاوز عدد الحضور 10 نواب من بين 217 .هذا وقد أثار تغيّب النواب عن الجلسة العامة غضب وزير التجارة زياد العذاري الذي لم يستسغ الأمر خاصة من النواب الذين وجهوا اليه أسئلة كتابية ليتغيّبوا بعد ذلك عن الحضور.تذمر زياد العذاري من تغيّب النواب, جعل النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو تتدخل وتخاطب زياد العذاري قائلة " لا تدخل في باب المزايدات وعليك تلبية دعوة مجلس الشعب دون البحث عن أسباب تغيذب النواب".