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Politique

ياسين ابراهيم يعلن مساندته للحملة الداعية لعدم منع المقاهي والمطاعم من العمل أثناء أوقات الصيام

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - انطلق رئيس حزب تونس الزيتونة عادل العلمي منذ انطلاق شهر رمضان المعظم في القيام بزيارات الى عدد من المقاهي والمطاعم المفتوحة خلال فترة الصيام داعيا اياها الى احترام مشاعر المسلمين وغلق أبوابها خلال فترة الصيام.

تحركات عادل العلمي اثارت حفيظة البعض من رواد الفايسبوك الذين أطلقوا حملة تدعو الى احترام حرية الضمير وعدم منع المقاهي والمطاعم من العمل أثناء أوقات الصيام.

هذا ولاقت الحملة مساندة رئيس حركة افاق تونس ياسين ابراهيم الذي أعلن مساندته التامة لحملة عدم منع المقاهي والمطاعم من العمل أثناء أوقات الصيام.
وكتب ياسين ابراهيم على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي :
" أعلن مساندتي التامة للحملة الداعية لعدم منع المقاهي والمطاعم من العمل اثناء أوقات الصيام بشهر رمضان ، فحرية الضمير امر قد تم حسمه بشكل واضح وصريح في دستور الدولة التونسية.

دولة الشجاعة ... دولة الحريات".


Publié le:2017-05-30 22:52:02

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2 de 2 commentaires pour l'article 143435

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 31 Mai 2017 à 00h 11m | Par           
هذا يدل على حرص حزبه كل الحرص على الوقوف أمام كل ما هو إسلام،وكانه ممثل اعداء هذا الدين في تونس

MedTunisie  ()  |Mardi 30 Mai 2017 à 23h 06m | Par           
تونس دينها الاسلام يجب ان تحافظ على تعاليم الاسلام و هذا يفرض عليها غلق المطاعم و المقاهي في الاماكن الاحياء الاسلامية



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