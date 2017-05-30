تحركات عادل العلمي اثارت حفيظة البعض من رواد الفايسبوك الذين أطلقوا حملة تدعو الى احترام حرية الضمير وعدم منع المقاهي والمطاعم من العمل أثناء أوقات الصيام.
هذا ولاقت الحملة مساندة رئيس حركة افاق تونس ياسين ابراهيم الذي أعلن مساندته التامة لحملة عدم منع المقاهي والمطاعم من العمل أثناء أوقات الصيام.
وكتب ياسين ابراهيم على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي :
" أعلن مساندتي التامة للحملة الداعية لعدم منع المقاهي والمطاعم من العمل اثناء أوقات الصيام بشهر رمضان ، فحرية الضمير امر قد تم حسمه بشكل واضح وصريح في دستور الدولة التونسية.
دولة الشجاعة ... دولة الحريات".
Publié le:2017-05-30 22:52:02
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur: ياسين ابراهيم يعلن مساندته للحملة الداعية لعدم منع المقاهي والمطاعم من العمل أثناء أوقات الصيام