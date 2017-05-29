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في الكاميرا الخفية الماسك: السبسي يفرض على رجل اعمال الزواج بقرار جمهوري

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - وقع احد رجال الاعمال من مدينة سوسة في شراك " الكاميرا الخفية" "الماسك" التي تبث على قناة التاسعة.
وقد اوهم صديق رجل الأعمال بانه سيلتقي اين رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي في احد المنازل الفخمة ليتفاجئ بوجود رئيس الجمهورية المزعوم.

وقد طلب الرئيس المزعوم من رجل الاعمال ان يتزوج موظفة في رئاسة الجمهورية مشيرا بانه زواج بقرار جمهوري لا مفر منه وهو ما اصاب رجل الاعمال بالصدمة لكنه قبل العرض بعد تهديده بالسجن.
لكن في نهاية الامر اكتشف هذا المواطن ان الامر مجرد كاميرا خفية وان الرئيس ليس سوى "ميغالو".




Publié le:2017-05-29 22:23:03

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